La firma di Rog: avanti insieme 

Adesso c'è anche l'ufficialità: Marko Rog e il Cagliari non si lasciano e, anzi, raddoppiano. Dopo gli incontri dei giorni scorsi, ieri il croato ha messo la firma sul nuovo contratto che lo lega al club rossoblù fino al 2026. Un'operazione che fa felici tutti, soprattutto Liverani che ora attende il recupero del giocatore. Rog, infatti, dal primo giorno di precampionato è costretto a un lavoro personalizzato a causa di un'infiammazione al polpaccio che non gli dà tregua, ma ora, finalmente, inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Avanti insieme

C'era la possibilità di restare in Serie A e giocarsi così le sue carte per provare una rimonta nella corsa a un posto mondiale con la Croazia. Ma i discorsi con Salernitana e Sampdoria si sono arenati, un po' per le richieste del Cagliari (6 milioni per il prestito con obbligo di riscatto) e un po' per i dubbi degli acquirenti, frenati dal lungo stop per la doppia operazione al crociato. E poi c'è quel debito di riconoscenza che Rog ha sentito nei confronti dei tifosi, che non hanno mai smesso di sostenerlo anche durante l'assenza. E allora, ecco la decisione, maturata dopo una serie di faccia a faccia col ds Capozucca, col croato che, come l'amico e compagno Pavoletti, decide di spalmare i quasi 3 milioni garantiti fino al 2024 su quattro stagioni, fino al 2026. E ieri sera l'accordo è diventato ufficiale, preannunciato da un video sui canali social del club.

I dubbi di Nandez

La conferma di Rog è come un nuovo acquisto per un centrocampo che, ora, aspetta anche Nandez. Difficilmente l'uruguaiano accetterà di seguire la strada percorsa da Pavoletti e il croato. Ma, a differenza delle ultime due estati, non forzerà la mano per andare via. Anche perché le richieste del Cagliari, 13-15 milioni per la partenza a titolo definitivo, hanno fatto scappare le (poche) pretendenti. Più probabile, quindi, che El Leon rimanga in Sardegna, cercando di recuperare quella visibilità persa con i sei mesi ai box della scorsa stagione, per poi magari pensare a una partenza durante il mercato invernale di gennaio.