La Finanziaria è legge In campo le risorse anti-spopolamento  

La norma prevede anche contributi a fondo perduto per l'acquisto o la ristrutturazione di prime case e fino a 15mila euro per l'apertura di un'attività o il trasferimento dell'azienda. A lungo si è discusso sull’opportunità di ampliare la platea dei Comuni fino a comprendere quelli sotto i cinquemila abitanti: nel caso, la forbice sarà allargata nella legge omnibus 2. Altra norma approvata ieri, il fondo da 40 milioni per agevolare la progettazione negli enti locali, per far ripartire gli investimenti e creare sviluppo e occupazione. Prima del semaforo verde finale, l’Assemblea ha esaminato alcuni emendamenti posticipati nei giorni scorsi. Uno di Antonello Peru (Udc-Cambiamo), in particolare, garantisce alla Città metropolitana di Sassari le stesse risorse destinate alla Città metropolitana di Cagliari: questo, in attesa dell’entrata in vigore della riforma degli Enti locali.

La prima manovra politica della legislatura è legge. Il via libera alla Finanziaria da 9,5 miliardi è arrivato con 28 voti a favore e 18 contrari, al termine di una giornata in cui sono state esaminate alcune delle misure più qualificanti. Quelle per la lotta allo spopolamento, in primo luogo, per cui sono stanziati quasi 250 milioni di euro per tre anni (42 per il 2022, 95 per il 2023 e 108 per il 2024): serviranno ad erogare un bonus da 600 euro per i bambini con meno di cinque anni d'età e residenti in Comuni con meno di tremila abitanti.

Rischio impugnazione

Tra le norme slittate alla fine c’era anche l’intero articolo 2 bis che allinea le indennità degli amministratori locali a quelle dei colleghi della Penisola. È stata approvata la versione del testo non modificata.

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha insistito «per riportare la norma esattamente a quanto previsto a livello nazionale, onde evitare il rischio di un’impugnazione». Ma non è stato ascoltato.

L’impasse

Per un incidente tecnico, ha corso il rischio di slittare alla omnibus 2 l’emendamento della Giunta che stanzia 40 milioni per gli allevatori per far fronte al caro prezzi delle materie prime. La proposta era legata a un emendamento dell’opposizione ritirato. Per superare l’ostacolo, la maggioranza – con il benestare di centrosinistra e Cinquestelle – ha presentato un emendamento orale. «Un intervento immediato e concreto tra i più importanti degli ultimi anni», l’ha definito il presidente della Regione Christian Solinas, «ora lavoriamo per esitare a breve ulteriori misure di sostegno alla cerealicultura e al settore dell'ortofrutta. Si tratta di una nuova massiccia iniezione di liquidità per dare ossigeno al comparto».

Tra le altre misure importanti: lo sblocco del turnover dell’Agenzia Forestas con uno stanziamento di 46 milioni (6 per il 2022, 20 per il 2023 e 20 per il 2024) e l’attuazione di un piano straordinario triennale di assunzioni per la sostituzione dei lavoratori andati in pensione dal 2010; i 300mila euro per lo studio di fattibilità di una flotta aerea sarda; i 45 milioni per scorrere la graduatoria del bando Resisto.

«Manovra coraggiosa»

Dei circa 9,5 miliardi, quasi la metà è destinato alla spesa sanitaria. Un’altra fetta importante è destinata alla missione sulle autonomie locali: dentro ci sono i seicento milioni del fondo unico degli Enti locali.

Complessivamente, è il giudizio finale del Capo della Giunta, «si tratta di una Finanziaria molto coraggiosa: abbiamo messo in campo risorse per lo sviluppo distribuendole su diversi settori di intervento con l’obiettivo primario di incidere positivamente e in maniera concreta e duratura sul tessuto economico e sociale della Sardegna, a tutela delle nostre ricchezze».

