La Fiera, nuovo impulso contro la crisi 

Erano in tutto sette le donne tessitrici che, nel 1962, formarono il gruppo delle “Artigiane autonome mogoresi” e promossero la prima Fiera inaugurata dall'allora sindaco Efisio Lippi Serra. È dedicata proprio a loro la manifestazione culturale che verrà inaugurata il prossimo 30 luglio. L'edizione 2021 della Fiera ripercorrerà la storia della manifestazione con lo stesso spirito che contraddistinse il primo appuntamento fieristico: un punto di incontro tra il vecchio e il nuovo, un ponte ideale sospeso tra innovazione e tradizione.

La Fiera 2021

L'altra novità di quest'anno è che la manifestazione durerà due settimane in più: il sipario si abbasserà il 19 settembre. «La storia si ripete - afferma il sindaco Donato Cau -. Sessant'anni fa, in un periodo di crescita economica, grazie alla lungimiranza di un sindaco, si capì che si andava incontro a un nuovo periodo di crescita e di benessere e che era necessario farsi trovare pronti. Era il momento di mettersi in gioco prendendo in considerazione le ricchezze locali della comunità. Nacque così la Fiera. Oggi la nostra quotidianità ha bisogno di nuovi impulsi per superare questa pandemia e questa crisi. La nostra Fiera potrà dare il suo contributo a una nuova crescita e infondere sentimenti di speranza, solidarietà e altruismo».

Direzione artistica

«Sarà la Fiera della fruibilità e dell’inclusione - afferma invece il direttore artistico, Marcello Muru -. Il visitatore godrà a 360° delle eccellenze artigianali. È inclusiva invece perché ha il pregio di aver ampliato nel tempo i segmenti merceologici al suo interno, diversificando e completando sempre di più l’offerta ed esperienza del visitatore. Ma soprattutto condivide con i visitatori la sua storia, fatta di inclusione di territori con i quali interagisce e scambia continuamente, ovvero i Comuni del Parte Montis».

I numeri

Saranno presenti 99 espositori. In mostra manufatti di imprese operanti nei settori della ceramica, della tessitura, dell'oreficeria, della coltelleria, del legno, dei metalli, della pelletteria, della cestineria e tanto altro ancora. Sono numerosi anche gli eventi collaterali. Ma non solo.

ll murale

Celebrerà la Fiera 2021 un murale realizzato all'ingresso del paese, su una superficie di 50 metri quadri, dagli artisti Mauro Patta e Natalia Sangaeva. L'opera raffigura un insieme di intrecci multicolore ed è ispirata ai tessuti della tradizione mogorese.

