La fiera degli ovini salta di nuovo 

Dopo quella del 2020, anche la prossima edizione della fiera degli ovini di Macomer verrà rinviata. Alla primavera del 2022, se la pandemia lo consentirà. L’idea della mostra autunnale, lanciata l’estate scorsa dall’amministrazione comunale, naufraga di fronte (anche) al rischio dei contagi che ancora non è azzerato. L’idea era quella di assicurare continuità alla manifestazione, che ogni anno richiamava a Macomer migliaia di visitatori, e ovviamente anche quella di non perdere i contributi regionali sulle manifestazioni fieristiche zootecniche. Ma la proposta è stata ora accantonata definitivamente, poiché gli stessi allevatori e le associazioni a cui fanno capo, non ritengono adatto il periodo autunnale per motivi legati alle caratteristiche del comparto. «Abbiamo fatto il possibile affinché la fiera venisse realizzata – dice la vice sindaca di Macomer, Rossana Ledda – ma la situazione ci impone di rinviare tutto alla primavera, con la speranza che la situazione sanitaria possa consentirlo».

Il futuro

Il Comune di Macomer, ha chiesto anche un accorpamento delle risorse: quelle stanziate per il 2021 e quelle prevista per il prossimo anno. «La Regione però ci ha risposto che non è fattibile – dice Rossana Ledda – Comunque ci ha garantito altre forme di finanziamento, in collaborazione con i Comuni organizzatori di mostre zootecniche, tra cui Arborea e Ozieri. A questo punto è stata presa la decisione di rinviare tutto alla primavera».

La nuova fiera

Nel frattempo si lavora per dare all’area fieristica una nuova veste. I lavori sono imminenti, assicura il sindaco Antonio Succu: «È in fase di completamento il progetto definitivo di funzionalizzazione e messa in sicurezza dell’area ai piedi del monte di Sant’Antonio, propedeutico alla richiesta di mutuo per 300 mila euro dalla Cassa depositi e prestiti». Un intervento che renderà l’intera area moderna, accogliente e funzionale sotto tutti gli aspetti, anche dal punto di vista dell’accoglienza del bestiame e dei visitatori e per l’organizzazione di altre mostre di contorno alla fiera del bestiame. Saranno ammodernate e messe in sicurezza le strutture e si interverrà anche per rendere accessibile e funzionale la struttura dal punto di vista informatico.