La festa per la patrona rivoluziona il traffico 

Domenica sarà invece la volta di “Qurri”, la corsa podistica abbinata ai festeggiamenti in onore della patrona. Per questo dalle 14 alle 22 chiusura al traffico e divieto di sosta in piazza Sant’Elena, in via Marconi, tra via Diaz e via Parrocchia e in alcuni tratti di via Diaz, piazza Azuni, via Bonaria, via Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, via XX Settembre, vico XX Settembre, via Pola, Mori, piazza IV Novembre, Sant’Antonio, Merello e Sicilia. Martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, sabato 17 e domenica 18, dalle 14 all’una del giorno successivo, per consentire tutte le attività sul palco nel sagrato, sarà chiuso il traffico e istituto il divieto di sosta in via Marconi, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Cavour, incluso lo spazio antistante il monumento ai Caduti e il sagrato della basilica. E ancora in piazza Azuni, via Diaz tra via D’Annunzio e via Firenze e via D’Annunzio. Negli stessi giorni e orari, per consentire il transito ai residenti in via Zara, nel tratto compreso tra via Diaz e via Cagliari, sarà istituito il senso unico con direzione di marcia verso via Cagliari e in via Genova, all’incrocio con via Zara, ci sarà l’obbligo di svolta a destra verso via Cagliari.

La festa di Sant’Elena, che torna agli antichi fasti dopo il periodo di restrizioni anti Covid, rivoluziona il traffico in città. Nei prossimi giorni 160 cartelli di divieto di sosta con rimozione forzata saranno sistemati dal centro alla periferia. Il settore Traffico e viabilità della Polizia locale ha disposto un piano dettagliato per consentire lo svolgimento in sicurezza di tutte le iniziative religiose e civili in programma, dalla processione, alla corsa podistica, da Enomusica, alla Sagra dell’Uva.

Il programma

Domenica sarà invece la volta di “Qurri”, la corsa podistica abbinata ai festeggiamenti in onore della patrona. Per questo dalle 14 alle 22 chiusura al traffico e divieto di sosta in piazza Sant’Elena, in via Marconi, tra via Diaz e via Parrocchia e in alcuni tratti di via Diaz, piazza Azuni, via Bonaria, via Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, via XX Settembre, vico XX Settembre, via Pola, Mori, piazza IV Novembre, Sant’Antonio, Merello e Sicilia. Martedì 13, mercoledì 14, giovedì 15, sabato 17 e domenica 18, dalle 14 all’una del giorno successivo, per consentire tutte le attività sul palco nel sagrato, sarà chiuso il traffico e istituto il divieto di sosta in via Marconi, nel tratto compreso tra via Brigata Sassari e via Cavour, incluso lo spazio antistante il monumento ai Caduti e il sagrato della basilica. E ancora in piazza Azuni, via Diaz tra via D’Annunzio e via Firenze e via D’Annunzio. Negli stessi giorni e orari, per consentire il transito ai residenti in via Zara, nel tratto compreso tra via Diaz e via Cagliari, sarà istituito il senso unico con direzione di marcia verso via Cagliari e in via Genova, all’incrocio con via Zara, ci sarà l’obbligo di svolta a destra verso via Cagliari.

Il corteo

Martedì 13 è il grande giorno della processione con il simulacro di Sant’Elena. I divieti di sosta, scatteranno dalle 14 alle 22 in piazza Sant’Elena e poi nelle vie Eleonora D’Arborea, Marconi, Rossi Vitelli, piazza Santa Maria, XX Settembre, Montenegro, Caprera, Mameli, Mori , piazza IV Novembre, Merello, Sicilia, Firenze, Cagliari , Brigata Sassari. Nelle stesse strade sarà anche chiuso il traffico per il tempo necessario al passaggio del corteo. Chiusa anche via Dell’Oratorio dalle 18 alle 24,30. Poi Enomusica, venerdì 16, con degustazioni di vini e prodotti del territorio abbinati alla musica. Quindi dalle 14 all’una del giorno successivo, divieto di traffico e sosta in via Porcu tra via Marconi e via Umberto I, all’incrocio con via Porcu direzione obbligatoria in via Marconi o in via Cavour, chiusura al traffico di via Venezia.

Vendemmia

L’altro grande appuntamento di sabato 17 quello con la Sagra dell’uva. Dalle 14 alle 22 divieto di sosta in via Cecoslovacchia da dove partirà il corteo dei carri che faranno rivivere l’allegro periodo della vendemmia e nelle vie dove passerà la sfilata che si snoderà per le strade di Pitz’e Serra e del centro per poi arrivare nel sagrato. Stessi divieti di traffico e sosta anche in via Diaz dalle 16 alle 21, tra via Firenze e via Dante. Per finire domenica 18 la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB), in occasione della settimana Europea della mobilità sostenibile, organizza una pedalata con raduno, partenza e ritorno dall’area di sosta della Piazza Mercato. Per questo traffico chiuso al passaggio del corteo nelle vie Umberto I, La Marmora, Garibaldi, Piazza Santa Maria, viale Colombo, via Rossini, Della Musica, Don Giordi, Parco Regionale Naturale Molentargius,via XX Settembre.

