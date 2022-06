La festa è tutta per l’Esperia 

La gara I biancoblù di Quartu la mettono sull’intensità e sull’agonismo, interpretando molto bene la prima parte dell’incontro. L’Esperia risponde con un contro break che la porta anche a +5, ma viene freddata dalla bomba allo scadere dell’ex Musiu che tiene tutto in equilibrio. Lo schema si ripete nel secondo quarto: i cagliaritani provano a scappare e guadagnano anche 8 lunghezze di vantaggio. Sono le prove tecniche della fuga che arriva nel terzo periodo, con i canestri di Floridia e Ganga che spezzano una volta per tutte l’equilibrio. L’Antonianum getta il cuore oltre l’ostacolo dando fondo alle ultime energie, ma, alla lunga, cade vittima della frustrazione e del nervosismo. Terminato il terzo periodo su un solido +19, l’Esperia controlla fino alla festa finale. Convinti applausi pure ai vinti, protagonisti di una stagione super.

Dopo sedici anni di attesa l’Esperia Cagliari torna sul palcoscenico del basket nazionale. I granata, infatti, hanno fatto loro anche il secondo atto della finale di C Silver sul campo dell’Antonianum (77-57 il finale) laureandosi campioni regionali per il secondo anno consecutivo e guadagnano la promozione nel prossimo girone sardo-laziale della C Gold. Un epilogo felice e meritato dal quintetto di Federico Manca, che ha faticato a ingranare all’inizio della stagione soffrendo la Ferrini (antagonista per larga parte della stagione), ma poi ha saputo cambiare marcia dimostrando di essere la compagine più pronta per il salto di categoria.

Antonianum 57

Esperia 77

Antonianum Quartu : Paddeo 2, Astara, Musiu 14, M. Locci 5, Ruggeri 10, Jordan 13, D. Locci 5, Saba, Piludu 2, Pau, Mattana 2. Allenatore Zurru.

Esperia Cagliari : Diana, Manca 18, Ganga 6, Floridia 11, Chessa 8, Villani 11, Pandori, Orrù, Corsi 1, M. Fois 11, G. Fois 2, Picciau 9. Allenatore Manca.

Parziali : 15-17; 30-37; 45-64.



La gara

I biancoblù di Quartu la mettono sull’intensità e sull’agonismo, interpretando molto bene la prima parte dell’incontro. L’Esperia risponde con un contro break che la porta anche a +5, ma viene freddata dalla bomba allo scadere dell’ex Musiu che tiene tutto in equilibrio. Lo schema si ripete nel secondo quarto: i cagliaritani provano a scappare e guadagnano anche 8 lunghezze di vantaggio. Sono le prove tecniche della fuga che arriva nel terzo periodo, con i canestri di Floridia e Ganga che spezzano una volta per tutte l’equilibrio. L’Antonianum getta il cuore oltre l’ostacolo dando fondo alle ultime energie, ma, alla lunga, cade vittima della frustrazione e del nervosismo. Terminato il terzo periodo su un solido +19, l’Esperia controlla fino alla festa finale. Convinti applausi pure ai vinti, protagonisti di una stagione super.

Il commento

«La promozione ha un sapore speciale», commenta il tecnico Manca, «è stato un campionato lungo e tribolato, ma a un certo punto abbiamo trovato la quadra e siamo andati fino in fondo. Ci abbiamo sempre creduto. In C Gold ci piacerebbe confermare molti di questi ragazzi: i giocatori in Sardegna non mancano. Mancano, piuttosto, le categorie».

