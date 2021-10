La Ferrini vola con Argiolas, il Guspini va ko 

Guspini 2

Guspini (4-4-2) : Fortuna; Cinus, Díaz, Ibba, B. Floris; Pedoni (38’ st Andrada), Montesuelli (46’ st Serci), Fadda, Colacino; Bravo (34’ st L. Floris), Fernández. In panchina Manfredi, Serpi, Pau, Pisanu, Loi, Scanu. Allenatore Carracoi.

Ferrini (4-4-2) : Sarao; Lecca (1’ st F. Argiolas), Bonu, Mudu, Simoni; Murgia, Usai, D’Agostino, Cuccu; Podda, Camba. In panchina Marras, Atzei, Enardu, Corrias, Mattana, Ruggeri, Poma, M. Pinna. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Bogo di Oristano.

Reti : nel primo tempo 32’ Fernández, 44’ Murgia; nella ripresa 17’ Camba, 22’ Fernández, 29’ F. Argiolas.

Note : ammoniti Bonu, Díaz, Montesuelli, Bravo, B. Floris, Fadda, L. Floris. Recupero 1’ pt, 6’ st. Spettatori 250.

Guspini. È ancora Fabio Argiolas a dare la vittoria alla Ferrini, e stavolta vale pure il primato in solitaria. Come domenica scorsa con l’Asseminese la punta entra nella ripresa ed è decisivo (due pali e il gol del definitivo 2-3), con un gran secondo tempo da parte degli uomini dell’ex Pinna in un match combattutissimo.

Botta e risposta

Subito Guspini pericoloso, con un destro a giro di Fernández a un passo dall’incrocio e un’azione di forza di Bravo murato da Sarao. Ferrini che sfiora il gol all’8’, con Bruno Floris bravissimo ad anticipare il tap-in di Murgia. Prima chance per Fernández al 13’, in mischia su una punizione gira e prende il palo. Ancora Murgia vicino al gol al 25’, di testa di poco a lato da angolo. A sbloccarla è il Guspini: Bravo parte da sinistra, si trascina dietro di sé la difesa della Ferrini e serve a Fernández un pallone solo da spingere in rete nell’area piccola, 1-0 al 32’. La risposta ospite è con Murgia, che al 36’ di punta manda alto di poco. Il pareggio lo trova, sempre Murgia, al 44’: con una giocata da terra serve Usai, apertura a sinistra per Cuccu e assist al limite dell’area piccola dove il numero 7 fa 1-1.

Cambio decisivo

Dopo l’intervallo c’è in campo Fabio Argiolas per il terzino destro Lecca: Ferrini a trazione anteriore, mossa che spacca in due la partita. Usai al 6’ con una gran giocata si libera in area, il suo destro a effetto esce di un soffio. Al 14’ Argiolas ci prova per la prima di tre volte direttamente da corner: traversa piena. Il primo vantaggio della Ferrini arriva al 17’: punizione di Usai respinta dalla barriera, Murgia tiene viva l’azione e dal fondo crossa per Camba che segna nell’area piccola. Quattro minuti dopo Argiolas salta un uomo e piazza col destro colpendo il palo. Sull’azione seguente cross per Fernández e colpo di testa vincente: doppietta e 2-2 un minuto dopo il possibile 1-3. L’ultima parola è della Ferrini, con un destro spettacolare all’incrocio di Argiolas su assist di Usai al 29’. È il gol che decide la gara, nel recupero segna ancora Argiolas in contropiede col portiere salito nell’area avversaria, ma l’assistente annulla per fuorigioco.

