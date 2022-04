La Ferrini vince e torna in corsa per il grande salto 

Ferrini 1

Villacidrese 0

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Piselli, Bonu, Boi, Mudu; Nicola Murgia, Aresu, Usai, M. Argiolas (37’ st Simoni); Podda (28’ st F. Argiolas), Camba. In panchina Serra, Lecca, Atzei, Ruggeri, Niccolò Murgia, Cuccu, D’Agostino. Allenatore Sanna (S. Pinna squalificato).

Villacidrese (4-2-3-1) : Pisano; Zedda, Bruno, L. Pinna, Lussu (33’ pt Demontis); Cirronis (14’ st Medda), Corda (30’ st Labriola); Muscas, Minerba, Sariang (24’ st Porru); Piras (24’ st Lilliu). In panchina Ardau, Figos, Cinus, Cordeddu. Allenatore Mannu.

Arbitro : Testaì di Catania.

Rete : 20’ st Matteo Argiolas.

Note : espulso Demontis. Ammoniti Pinna, Usai, Bruno, Camba, Labriola. Recupero 3’ pt-4’ st.

La Ferrini va a -3 dalla vetta con un’altra partita in meno. I cagliaritani si aggiudicano il recupero con la Villacidrese, riprendendosi il quarto posto e rilanciando la sfida per la Serie D. Un successo sofferto, arrivato in una ripresa a senso unico dopo che gli ospiti sono rimasti con l’uomo in meno.

Il match

Parte meglio la Villacidrese, priva di Angheleddu, Cordeddu e Figos (il primo indisponibile): venti secondi e va al tiro Minerba su lancio lungo, destro alto. All’11’ cross da sinistra sul secondo palo, testa di Nicola Murgia e palla sul fondo. Un minuto dopo in contropiede Muscas si presenta solo in area da destra, bravo Galasso in uscita bassa a mandare in corner. Al 20’ Matteo Argiolas scatta sulla fascia, rientra mettendo a sedere un avversario e chiama Pisano al super intervento. Il portiere ospite al 27’ respinge su botta di Usai dal limite, subentra Camba che colpisce il palo complice anche il forte vento. Poco dopo bello spunto di Murgia da destra, tocco al centro per Matteo Argiolas che manda alto. Quest’ultimo al 33’ su punizione battuta sul secondo palo di testa trova ancora la risposta di Pisano. Prima del riposo Cirronis calcia una punizione da sinistra, Galasso alza in angolo. La gara cambia al 5’ della ripresa, quando l’arbitro giudica pericoloso e da rosso diretto un intervento di Demontis (subentrato al 33’ a Lussu infortunato) su Camba. Diventa dominio Ferrini, all’ora di gioco Camba ne salta due sulla destra e sul suo cross è decisivo Zedda ad anticipare Matteo Argiolas. Cinque minuti dopo il gol: cross di Piselli da destra e sul secondo palo Matteo Argiolas di testa segna. La Ferrini gestisce rischiando poco: al 35’ destro di Camba deviato sull ’esterno della rete, dal corner testa di Boi e blocca Pisano. L’unica chance della Villacidrese è un tiro da fuori di Muscas di poco a lato con deviazione, poi Murgia non ci arriva su traversone di Fabio Argiolas.

Classifica Eccellenza

Taloro 62, Ilva 60, Ossese 60, Ferrini 59, Nuorese 57, Monastir 51, Budoni 49, Sant’Elena 47, Ghilarza 44, Villacidrese 44, Porto Rotondo 38, Bosa 37, Arbus 35, Idolo 26, Guspini 25, Li Punti 25, Castiadas 16(-4), Asseminese 12. Ferrini e Ilva una partita in meno, Sant’Elena due partite in meno.

