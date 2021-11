La Ferrini stende l’Idolo 

Idolo 1

Idolo (4-3-3) : Loi, P. Usai, V. Stochino, Jara, A. Usai, Lillo (16’ st Jammeh), Cocco, Lotto (17’ Staffa), Bonicelli, Piroddi, Manca (32’ st Mat. Usai). In panchina Marongiu, Lilliu, Cabiddu, Labagnara, Mar. Usai. Allenatore Masia.

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Serao, Lecca, Simoni, Boi, Murgia, D’Agostino, M. Argiolas (30’ st Cuccu), Bonu, Camba, A. Usai, Podda (42’ st F. Argiolas). In panchina Marras, Ruggeri, Enardu, Sigismondo, Aresu, Pinna. Allenatore Pinna.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 3’ Camba, 35’ Cocco, 47’ Murgia.

Note : espulso Stochino; ammoniti A. Usai, Bonu, Staffa, Jara, Cuccu; recupero 3’ pt-4’ st. Spettatori 150.

Arzana. L’Idolo non vince più. Allo Sturrusè la Ferrini Cagliari passa 2-1 e allunga in vetta (+5) complice la sconfitta del Taloro Gavoi. Ad Arzana l’undici di Pinna soffre, ma riesce a strappare tre punti con i denti resistendo al ritorno della squadra di Masia ora attesa dalla trasferta a Ossi.

Primo tempo

Non c’è neanche il tempo di adattarsi alla pioggia battente che la Ferrini è già avanti. Camba si ritrova sulla testa un taglio corto da sinistra e deve solo spingere la palla in rete. L’Idolo cerca subito di riequilibrare il risultato e, all’11’, sfiora il pari con due conclusioni ravvicinate, prima di Manca e poi di Lotto, respinte davanti alla porta. L’Idolo concretizza il forcing al 35’. Dalla trequarti Staffa calibra un traversone per Bonicelli, rimorchio per l’accorrente Cocco che fulmina Serao con un rasoterra incrociato. Nell’ultima azione del primo tempo (47’) la Ferrini è cinica: angolo di D’Agostino, testa di Murgia per il nuovo vantaggio.

La ripresa

Al 5’ campanile in area avversaria di Stochino, Bonicelli di testa costringe Serao a una parata sul primo palo. La Ferrini tiene alta linea e insidia costantemente la porta avversaria sui calci piazzati. Al 38’ Loi è super sulla punizione di Cuccu e sul ribaltamento di fronte Matteo Usai mette i brividi a Serao dopo un’azione travolgente. Nel recupero espulso Stochino per fallo da ultimo uomo.

