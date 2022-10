la Ferrini scivola in casa 

Ferrini 1

Latte Dolce 4

Ferrini (4-4-2) : Galasso (21’ pt Daga); Cuccu (1’ st Piselli), Bonu, Boi, Pisano; M. Argiolas, Usai, Rostand (1’ st Aresu), D’Agostino (8’ st Murgia); Mele (21’ pt F. Argiolas), Camba. In panchina Sigismondo, Mudu, Cogoni, Atzei. Allenatore Pinna.

Latte Dolce (4-3-3) : Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu (44’ Scanu); Piga, Saba (40’ st Piredda), Tuccio; Scognamillo (27’ st Grassi), Padovani (37’ st Salaris), Kaio (40’ st Serra). In panchina Panai, Sechi, Marcangeli, Sanna. Allenatore Giorico.

Arbitro : Palmieri di Avellino.

Reti : nel primo tempo 4’ Pireddu, 16’, 38’ Tuccio, 20’ Camba, nella ripresa 31’ Grassi.

Note : espulso Sigismondo dalla panchina al 36’ pt per proteste; ammoniti Cuccu, Bonu, Boi, Usai; recupero 3’ pt-4’ st.

Dominio del Latte Dolce, che trionfa a Cagliari contro la Ferrini e accorcia a -2 dal Budoni (con lo stesso numero di partite) alla vigilia dello scontro diretto, in programma domenica prossima a Sassari.

Gol immediato

Latte Dolce che passa (4’) alla prima azione. Aassist di Scognamillo dalla destra per Pireddu e conclusione sul primo palo a battere Galasso. Kaio all’8’ ci prova col destro, palla larga. Il raddoppio sassarese arriva al 16’, con rimessa laterale sempre da destra su Scognamillo la cui sponda favorisce il controllo e tiro in rete dai sedici metri di Tuccio. La Ferrini ha un sussulto e accorcia al 20’: punizione di Usai sul secondo palo, Congiunti buca l’intervento e il rimpallo su Matteo Argiolas permette a Camba di segnare a porta vuota. Pinna effettua subito un doppio cambio, mettendo il fuoriquota Daga per Galasso in porta e Fabio Argiolas per il 2005 Mele. Il portiere al 23’ respinge corto un tiro di Kaio, poi rimedia salvando due volte su Scognamillo. Subito dopo punizione con schema per Saba, controllo e destro alto mentre Cabeccia ci prova da centrocampo e per poco non trova l’eurogol. Espulso dalla panchina Sigismondo al 36’ per proteste, poi il tris del Latte Dolce con Padovani che al 38’ si gira e serve Tuccio anche fortunato nel trovare la deviazione decisiva di Pisano sul suo tiro. Prima del riposo Kaio prende l’esterno della rete su cross da destra.

Ripresa agevole

Buona girata di testa di Camba al 5’ su cross di Matteo Argiolas, ma Congiunti para. Un minuto dopo Kaio va col destro a giro, Daga si oppone con la mano di richiamo. La Ferrini potrebbe accorciare al 13’. La punizione di Fabio Argiolas non è trattenuta da Congiunti ma la difesa sassarese chiude su Piselli negandogli il tap-in. Ancora Kaio al 23’ calcia sulla traversa, un rimpallo fra Boi e Daga lascia la porta libera ma Padovani non riesce a concludere. Poker del Latte Dolce solo rimandato, dopo una punizione di Bonu da lontano fuori di poco (28’) è il subentrato Grassi, 3’ dopo, a firmare il quarto gol sassarese di testa su cross dalla destra. Fabio Argiolas è l’ ultimo a mollare . Al 48’ recupera e calcia da fuori andando vicino al 2-4.

RIPRODUZIONE RISERVATA

