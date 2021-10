La ferrini ringrazia fabio Argiolas 

Ferrini 2

Li Punti 1

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Serao, Cuccu, (31’ st Simoni), Mudu, Boi, Murgia, D’Agostino, M. Argiolas, Bonu, Camba, Usai, Podda (24’ st F. Argiolas). In panchina: Marras, Enardu, Corrias, Poma, Atzei, Apice, Murgia. Allenatore Pinna.

Li Punti (3-4-3) : Murru, Viale, Ruiu, Manca, Chessa (6’ Galante, 31’ st A. Del Rio), Moro, Asara, Val Pablo, Cereseto (12’ Tenerelli, 41’ st Asia), I. Del Rio (9’ st Fini), Oggiano. In panchina: Canalis, Usai, Finca, Brianda. Allenatore Salis.

Arbitro : Bassoli di Monza.

Reti : nel primo tempo 26’ D’Agostino, nel secondo tempo 6’ Oggiano, 27’ F. Argiolas.

Note : espulso Murru; ammoniti Oggiano, Ruiu, Simoni, recupero 2’ pt, 6’ st; spettatori 150 circa.

La Ferrini si impone a fatica per 2-1 contro un volitivo Li Punti e prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica. Eccezionale, sin qui, il cammino dei cagliaritani, ben 7 vittorie ed un solo pareggio. Ma i sassaresi si sono rivelati un osso duro, c’è voluto un volo d’angelo di testa di Fabio Argiolas, un titolare aggiunto, per avere ragione degli ospiti che, nonostante la classifica dica altro, giocano con buona personalità al cospetto dei più quotati avversari.

La partita

Il primo tentativo è della Ferrini all’8’, ma la conclusione di Serao si perde sul fondo. Situazione rara in una partita, il Li Punti al 12’ ha già effettuato due cambi causa infortuni. La Ferrini ci riprova al 14’ con Usai, ma anche stavolta la mira è imprecisa, palla alta sopra la traversa. Il Li Punti replica al 17’ con Del Rio, ma la botta è troppo centrale, Serao blocca agevolmente.

Equilibrio

Calcio a giro di Matteo Argiolas per la Ferrini al 21’, Murru respinge, ma, al 23’, Serao si tuffa alla sua sinistra per respingere una violenta conclusione di Del Rio. D’improvviso, al 26’, la Ferrini passa: D’agostino si inventa una conclusione a candela dai 20 metri che scende improvvisamente e si insacca alle spalle di Murru. Il Li Punti tenta di organizzare una reazione, ma la Ferrini non corre grandi rischi sino a fine primo tempo, salvo un tentativo di Asara al 41’, ben bloccato dalla difesa cagliaritana.

Ripresa

Dopo il riposo, al 6’, il Li Punti pareggia: Oggiano calcia con rara precisione e potenza e la palla si insacca imparabile alla destra di Serao. La Ferrini reagisce ma, per un quarto d’ora, non crea pericoli. A questo punto, mister Pinna ha l’intuizione decisiva. Fuori Podda, protagonista di un ottimo inizio di stagione, dentro Fabio Argiolas che, al 27’, con un acrobatico tuffo di testa, trasforma in gol un perfetto cross di Murgia da destra. Nel finale il Li Punti non riesce a creare pericoli e anzi, in pieno recupero, termina in 10 per espulsione del portiere Murru, che reagisce con un pugno alle trattentute di Fabio Argiolas.

