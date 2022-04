La Ferrini raggiunta  

Ferrini 2

Taloro 2

Ferrini (4-4-2) : Galasso (51’ st Sarao); Piselli, Bonu, Boi, Mudu; Nicola Murgia, Aresu, Usai (29’ st D’Agostino), M. Argiolas; Podda (41’ st F. Argiolas), Camba (21’ st Simoni). In panchina Lecca, Atzei, Ruggeri, Niccolò Murgia, Cuccu. Allenatore Pinna.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Forzati; Soro, Mastio, Castro, A. Fadda; Fois, Delussu, Mat. Fadda (24’ st Secchi); Littarru (35’ st Pusceddu), Mele, Falchi. In panchina Mozzo, Sau, Sanna, Ortu, Porcu, Corona, Meloni. Allenatore Mar. Fadda.

Arbitro : Pani di Sassari.

Reti : nel pt 5’ Nicola Murgia, 10’ Piselli, 22’ Falchi (r), 28’ Littarru.

Note : espulsi Piselli per doppia ammonizione, Mario Fadda per proteste, Usai a fine partita per proteste. Ammoniti Camba, Soro, Fois, Aresu, Delussu. Recupero 3’ pt-9’ st. Spettatori 300.

Ferrini e Taloro Gavoi danno vita a una gran partita, con oltre 100’ di emozioni, ma alla fine il pari favorisce soprattutto l’Ilva che guadagna su entrambe. Gli ospiti reagiscono al doppio svantaggio, complice anche un rigore molto contestato, i padroni di casa ci provano anche in inferiorità numerica: per tutte e due c’è ancora possibilità di promozione.

In gol subito

Alla prima occasione la Ferrini passa: è il 5’, Forzati si oppone a un tiro di Matteo Argiolas ma di testa in tuffo irrompe Nicola Murgia che sblocca il risultato, per la festa dei tanti presenti. Cinque minuti dopo i cagliaritani raddoppiano: punizione poco oltre il centrocampo di Usai in area per il colpo di testa di Piselli, che infila di nuovo la porta dei gavoesi.

Pari contestato

Il Taloro torna in corsa a metà primo tempo: cross di Falchi che impatta sul braccio di Piselli e l’arbitro assegna il rigore fra le proteste dei padroni di casa, che si lamentano perché il difensore era girato al momento del tocco. Dal dischetto Galasso azzecca l’angolo ma non riesce a prendere la conclusione di Falchi. Al 28’ il 2-2: pallone rimesso in mezzo, Littarru si infila in mezzo alla difesa avversaria e anticipa Galasso, che tocca ma non può evitare il 2-2 respingendo oltre la linea. Prima del riposo Nicola Murgia ci prova di sinistro a lato (38’), nel recupero Podda mette in mezzo e Piselli riesce solo a sfiorare mandando a lato, poi Galasso salva su Mele.

Le espulsioni

La Ferrini riparte con grande forza, due minuti e su cross dal fondo di Nicola Murgia Camba spiazza Forzati bravissimo a opporsi di piede quando il 3-2 sembrava fatto. Al 10’ Matteo Argiolas va via a sinistra, tiro-cross e Camba in scivolata non trova la porta sul secondo palo. Due minuti dopo, da angolo, Podda si gira e in rovesciata manda a lato di un soffio. Si rivede il Taloro al 13’, con un tiro di Littarru parato da Galasso. La Ferrini resta in dieci al 17’: Piselli, già ammonito, fa fallo su Mele a metà campo ed è secondo giallo. Si riprende a giocare dopo cinque minuti, perché per proteste seguenti sono espulsi anche l’allenatore ospite Mario Fadda e il massaggiatore dei padroni di casa Matteo Murgia. I gavoesi provano a sfruttare l’uomo in più, al 25’ Galasso para in due tempi su Littarru mentre un minuto dopo su corner da destra di Littarru stacca di testa Fois prendendo il palo. Al 34’ il portiere ospite ancora bravo su una punizione di D’Agostino destinata sotto la traversa. Il lungo recupero (6’) diventa di 9’ per un infortunio a Galasso, poco dopo una gran parata su sforbiciata di Fois. Ultima chance su punizione per Fabio Argiolas al 54’, Forzati blocca.

