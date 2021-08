La Ferrini raggiunta dal Monastir 

FERRINI 1

MONASTIR 1

Ferrini (4-4-2) : Pau; Simoni, Bonu, Boi, Mudu; Argiolas (64' Cuccu), Usai, Aresu, D'Agostino; Camba, Podda. In panchina Cabras, Niccolò Murgia, Lecca, Atzei, Mattana, Nicola Murgia, Ruggeri, Pinna. Allenatore Pinna.

Monastir (4-3-3) : Zanda; Idda, Magnin, Saias, Aramu; Balistreri, Savage, Melis; Anedda (60' Mossa), Fantasia (75' Pilloni), Fangwa (82' Ghiani). In panchina Serra, Cossu, Angiargia, S. Mura, M. Mura, Piga. Allenatore Manunza.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : 29' pt D'Agostino, 42' st Melis.

Note : ammoniti Boi, Fantasia, Camba. Recupero 2' pt e 3' st. Spettatori circa 100.

Si chiude con un pareggio per 1-1 la gara d'andata di Coppa Italia Eccellenza tra Ferrini e Monastir. Partono subito gli ospiti che al 3' provano a cercare il vantaggio con Anedda, ma il 9 bianco non trova la porta. Prova a rispondere Usai che mette in mezzo una buona palla da calcio d'angolo, la difesa avversaria respinge. La Ferrini ci prova ancora appena sessanta secondi dopo, sempre su corner, ma il colpo di testa di Boi è troppo debole. All'11’ Melis recupera palla sulla trequarti campo dei cagliaritani, serve Fangwa che va al tiro, Pau para facile. Tre minuti dopo ancora Monastir all'attacco: lancio lungo per Fangwa che salta l'avversario e prova la conclusione, ma Pau gli nega ancora la gioia del gol. Al 18' bella azione da parte della Ferrini: Mudu mette in mezzo per Podda, che stacca altissimo e impatta bene il pallone, ma trova prima la traversa e poi un attento Zanda a sbarragli la strada. Al 25' D'Agostino serve Camba che colpisce di testa, ma trova il legno. Sulla respinta ci provano sia Mudu che Argiolas senza riuscirci. La Ferrini vuole il vantaggio e ci tenta ancora con Podda, alta. Al 29' il match si sblocca: palla lunga di Boi per Camba, sponda di testa al limite per D'Agostino che colpisce di prima e insacca la rete del vantaggio sotto l'incrocio. Al 38’ Aramu si accentra e lascia partire il tiro dal limite sul secondo palo, il portiere della Ferrini è chiamato ancora in causa e questa volta si fa trovare pronto. Al 41' il Monastir cerca di pareggiare con Balistreri dalla trequarti, la sfera si spegne sul palo.

La ripresa

La seconda metà di gara vede la Ferrini provare a gestire la gara per mantenere il risultato invariato e i ritmi di gioco si abbassano un po'. Al 54' Melis prova la rovesciata dentro l'area, ma non riesce a calciare bene. Al 67' Usai batte bene una punizione dalla trequarti da posizione defilata, ma non trova nessun compagno pronto. Al 69' Fantasia si incarica di una punizione, Pau respinge con i pugni e manda in angolo. Al 73' ancora Balistreri protagonista con un tiro dai 30 metri, di pochissimo a lato. All'87' arriva il pareggio ospite: corner di Balistreri, il numero uno della Ferrini sbaglia la respinta e Melis al volo firma l'1-1.

