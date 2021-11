la Ferrini non si ferma 

Ferrini 3

Ferrini Cagliari (4-4-2) : Galasso, Cuccu (25’ st Simoni), Mudu (36’ st Ruggeri), Boi (33’ st Sigismondo), Murgia, D’Agostino (18’ st Aresu), M. Argiolas, Bonu, Camba (13’ st F. Argiolas), Usai, Podda. In panchina: Marras, Enardu, Mattana, Murgia. Allenatore Pinna.

Porto Rotondo (4-4-2) : Melis, Fenu, Orecchioni (5’ st Saggia), Bruno, Muzzu (5’ st Pinna), Varrucciu, Seddaiu, Piemonte (42’ st Vitiello), Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina F. Deiana, D. Deiana, Degortes, Delogu, Pinna, M. Deiana. Allenatore Rassu.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti: nel primo tempo 11’ M. Argiolas, 19’ Camba, 44’ Podda, nel secondo tempo 35’ st Ruzzittu.

Note : ammoniti Cuccu, D’Agostino, Fenu, Varrucciu, Ruzzittu. Recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori 200 circa.

La Ferrini vola e sogna in grande. La capolista liquida con un netto 3-1 il pericolante Porto Rotondo e rinforza il suo primato solitario. Partita spettacolare, caratterizzata da una abbondante costruzione di palle gol ad opera dei ragazzi di Pinna, due legni, uno per squadra, un rigore fallito dagli ospiti ad inizio ripresa.

Primo tempo

È un monologo Ferrini, già in vantaggio all’11’: cross telecomandato di D’Agostino da trequarti destra verso il centro area, Matteo Argiolas vola in cielo e infila sotto la traversa. Il Porto Rotondo non reagisce, anzi, al 19’, arriva il raddoppio: Cuccu crossa con precisione da destra in area, Camba svetta e incorna, la sfera bacia il palo e si insacca per il 2-0. La Ferrini domina: al 22’ finezza di Usai che aggira un avversario, cucchiaio in piena aera per Camba, ma la conclusione è sul fondo. Al 44’ i cagliaritani chiudono la sfida: Matteo Argiolas calcia, la palla rimbalza sul braccio di Ruzittu, l’arbitro indica il dischetto: Podda batte il rigore in modo glaciale spiazzando Melis.

Ripresa

La Ferrini parte bene ma Matteo Argiolas e Podda, mira imprecisa, falliscono il 4-0. Episodio chiave al 14’: rigore per il Porto Rotondo, ma Galasso fa la parata del giorno neutralizzando con un balzo eccezionale il tiro angolato di Ruzzittu. Al 28’ il Porto Rotondo coglie la traversa con un violento collo pieno di Camba e al 35’ Ruzzittu sigla il gol dell’1-3 con un diagonale.

Roberto Sanna

