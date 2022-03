La Ferrini doma l’Idolo  

Ferrini 3

Idolo 2

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Ruggeri, Bonu, Piselli, Mudu; M. Argiolas (29’ st Simoni), Sigismondo, A. Usai, D’Agostino; Podda (23’ st F. Argiolas), Camba (39’ st Cuccu). In panchina Sarao, Corrias, Atzei, Enardu, Poma, Apice. Allenatore Pinna.

Idolo (4-2-3-1) : Loi; P. Usai, Orrù, Piroddi, Stochino; Lotto (44’ st Manca), Jammeh; De Cillis (29’ st Cabiddu), Nieddu, Traoré; Cocco. In panchina Marongiu, Kamana, Mar. Usai, Mat. Usai. Allenatore Masia.

Arbitro : Rinaldi di Novi Ligure.

Reti : nel primo tempo 4’ Podda, 29’ Camba, 40’ Nieddu; nella ripresa 13’ Traoré, 24’ A. Usai.

Note : espulso Piroddi al 36’ pt. Ammoniti Bonu, Podda, Lotto, Stochino, Cocco, A. Usai, Sigismondo. Recupero 2’ pt, 5’ st.

Prima domina, poi soffre ma alla fine vince e resta in scia al gruppo di testa. La Ferrini torna al successo, dopo due settimane di stop e la sconfitta col Porto Rotondo, battendo 3-2 l’Idolo che comunque se la gioca fino all’ultimo in dieci. Mercoledì la squadra di Pinna recupera in casa del Li Punti.

Subito in gol

Tre minuti e la partita si sblocca: corner da sinistra e di testa Podda sul primo palo fa 1-0. Al 14’ ancora Ferrini con una punizione di Alberto Usai che Loi blocca in due tempi, mentre l’Idolo si fa notare al 22’ con un destro di Cocco parato a terra da Galasso. Su cross di D’Agostino Camba è pronto a mettere dentro, ma Piroddi in tuffo lo anticipa di testa e manda in corner. Gol solo rimandato, dalla battuta di D’Agostino Loi respinge su Podda ma è proprio Camba a ribadire in rete, 2-0 al 29’ e match che sembra incanalato. Anche perché subito dopo Loi nega il 3-0 ancora a Camba.

Rimonta in dieci

Quando al 31’ Piroddi ferma Podda lanciato e riceve il secondo giallo per la Ferrini sembra fatta: due gol e un uomo di vantaggio. Invece l’Idolo si rialza e al 40’ accorcia: angolo da destra e di testa Nieddu salta più in alto di tutti per il 2-1. Prima del riposo la Ferrini manca tre volte il tris: al 44’ tiro di D’Agostino e Loi fa un miracolo sulla deviazione ravvicinata di Alberto Usai, poi nel recupero del primo tempo cross di Matteo Argiolas e sponda di D’Agostino per il colpo di testa alto di Camba. A inizio ripresa la Ferrini conquista un rigore: tiro-cross di Matteo Argiolas respinto di mano da Stochino, anche ammonito. Dal dischetto Podda spiazza Loi ma colpisce il palo. A un passo dal 3-1 anche Alberto Usai, con un tiro deviato, mentre su punizione dalla parte opposta Nieddu scavalca la barriera mandando a lato di un soffio. Al 13’ l’Idolo punisce gli errori della Ferrini: uno-due fra Traoré e Jammeh, controllo del primo e diagonale per il 2-2.

Colpo della vittoria

La Ferrini riprende subito ad attaccare, con Podda che serve Matteo Argiolas il cui tiro è sull’esterno della rete. Entra anche Fabio Argiolas, dando più peso all’attacco, e il suo ingresso serve subito per trovare il definitivo 3-2. È il 24’, Sigismondo protegge palla e serve Matteo Argiolas, assist al limite per Alberto Usai sul cui destro Camba non tocca ma inganna Loi che resta fermo a vedere il pallone entrare. Nel finale Idolo più volte vicino al pari, la prima con un bel movimento di Jammeh al 30’ con sinistro a lato di poco. Tre minuti dopo ci riprova Traoré, stavolta manda sul fondo. Sull’ultima azione, al 50’, Stochino va via bene in mezzo a due avversari e sul suo mancino Galasso è bravissimo a salvare i tre punti per i cagliaritani.

