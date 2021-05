La Ferrari davanti a tutti 

Montecarlo. Sessione mattutina a Sergio Perez con la Red Bull, mentre nel pomeriggio hanno dominato le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz jr. Sotto il cielo azzurro del Principato di Monaco, le prime libere del GP in programma domenica hanno mostrato una Rossa a proprio agio lungo le strade di Montecarlo. Se nella prima sessione il messicano aveva fermato il cronometro sull'1'12”487 (seguito da Sainz a 119 millesimi e dal compagno di scuderia Max Verstappen), nella seconda Leclerc con gomme soft è stato quasi un secondo più veloce (1'11”684), con Sainz in ritardo di 112 millesimi e Lewis Hamilton (Mercedes) di 390. Quarto Verstappen (a 0”397), quinto Valtteri Bottas con la seconda Mercedes (a 0”423). Le Ferrari, agili e veloci tra i muretti del circuito cittadino, sono state le uniche a scendere sotto l'1’12”, e Leclerc può dunque puntare ad arrivare per la prima volta alla Q3 nel gran premio di casa sua.

La rinascita.

Una bella iniezione di fiducia per il pilota monegasco, dopo che problemi al cambio lo avevano messo fuori gioco per gran parte della mattinata. A Maranello, però, preferiscono non lasciarsi andare ad eccessivi entusiasmi, anche perché si è trattato pur sempre del primo giorno di libere di questo Gran premio che torna dopo una nno di assenza e che vedrà la presenza del pubblico (il 40% della capienza). E poi c'è il timore che Mercedes e Red Bull si siano un po' nascoste. Altrimenti come spiegare il distacco di Hamilton, a quasi quattro decimi dalla Rossa, nonostante montasse la stessa mescola. Verstappen ha accusato un ritardo di appena 7 millesimi dal campione del mondo e nelle comunicazioni con il box si è più volte lamentato dell'eccessivo sottosterzo, ma anche questa potrebbe essere una tattica, anche se l'olandese a fine giornata ha aggiunto: «Siamo troppo lenti rispetto agli altri e non di poco». Alle spalle di Bottas si è piazzato Lando Norris (fresco di rinnovo con la McLaren), staccato di 695 millesimi. Oggi, come da tradizione nel Principato, la Formula 1 si ferma. Si riprende domani alle 12 con le terze libere, poi le qualifiche alle 15.

