La ferita aperta di Maran 

Rolando Maran ancora non se ne fa una ragione. E, forse, non ha torto, visto che è stato l’unico allenatore dell’ultimo decennio ad aver accarezzato la possibilità di una qualificazione europea alla guida del Cagliari. Uno dei pochi ad essere entrato in simbiosi con una piazza esigente, ma che sa riconoscere il valore di chi ha davanti. È fermo, Maran. «E la panchina mi manca, ma ci sta, nel nostro lavoro. Non mi era mai accaduto di stare a casa così a lungo», ha detto a “Il Cagliari in diretta”, ieri su Videolina, Radiolina e Unionesarda.it. «Nei weekend entri negli stadi dalla parte sbagliata, per accomodarti in tribuna. Io vorrei rientrare presto dalla parte del pullman. Vedo molto calcio, studio e mi confronto con il mio staff proprio perché, tra allenamenti e partite viste in giro, bisogna trovare occasioni di crescita».

«Tranquilli»

Fa capire ai tifosi che non devono preoccuparsi per le sorti del Cagliari attuale: «Al di là dell’ultima partita, la squadra ha trovato l’equilibrio per affrontare chiunque e, ora che si è portata fuori dalle ultime tre posizioni, è arbitra di sé stessa». L’ultima uscita, sabato scorso, era quella con la Lazio: nel 2019 proprio il match contro i biancocelesti, perso nel recupero, sancì la fine del suo sogno rossoblù. «La partita di Lecce e quella con la Lazio generarono un contraccolpo negativo che condizionò le sfide successive. Inoltre, ho il rammarico di non aver potuto giocare il recupero con il Verona. Tra l’altro, vincendo, saremmo stati ottavi. Ho sempre un bellissimo ricordo, ma il Cagliari per me è una ferita aperta». Quando parla della fase no del suo Cagliari, ricorda: «Non si ruppe alcun incantesimo. Assieme ai tifosi, stavamo sognando qualcosa di impensabile. Ma il contraccolpo di quel periodo negativo ha lasciato scorie notevoli. Il gruppo faceva fatica a ritrovare la sua identità: forse la classifica di quel Cagliari doveva essere quella di quando sono andato via, ancora ottima». La gara da ricordare? «Direi senz’altro il match contro la Fiorentina, per come sono nati i gol. Ma anche quello vinto contro l’Atalanta a Bergamo, con le azioni provate in allenamento riprodotte sul campo».

I suoi giocatori

Barella ha dichiarato che, proprio Maran, gli ha insegnato a stare bene in campo: «Nicolò non può stupire perché ha qualità che ha saputo sviluppare. Saper agire su se stessi è da campione: ma lo vedevo, era nelle sue corde. Ha giocato in tutti i ruoli. Sta solo raccogliendo i risultati del lavoro che ha fatto». Maran ha pure lasciato in eredità un Joao Pedro attaccante: «Aveva le caratteristiche del finalizzatore, con Nainggolan e Pavoletti completava l’attacco. Il merito va a lui che è riuscito a crescere. Sono contento perché sia stato convocato in Nazionale. Quando allenavo il Cagliari in azzurro c’erano Pavo, Cragno e Barella. Direi che le scelte della società hanno pagato». L’ex tecnico rossoblù nega di essere stato vicino a un ritorno in tempi recenti: «Non c’è mai stata la possibilità, anche se ho sentito il presidente Giulini per gli auguri, a Natale. A Cagliari torno spesso, amo il mare. C’è voluto veramente poco per apprezzare l’Isola: vivete in un posto fantastico». Dei colleghi in Serie A ammette di apprezzare Pioli («Sta facendo qualcosa di straordinario con il Milan»), ma chiude sul cammino dei rossoblù, a cominciare dalla sfida con lo Spezia: «L’allenatore che c’è ora è capace, sa come si preparano certe partite. Sa come fare: il Cagliari, questo è certo, è una squadra che ha un’identità chiara, con giocatori in crescita continua come Bellanova».