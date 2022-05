«La felicità, il nostro scudo» 

«Il 31 per cento dei tumori delle donne in età fertile (al di sotto dei 40 anni) è alla mammella: in nove casi su dieci oggi può essere curato, a patto che si individui con una diagnosi precoce. Il 18 per cento riguarda i tumori al corpo dell’utero, per il quale il fattore di rischio più importante è legato al papilloma virus: ne consegue che ogni Paese dovrebbe attuare una grande campagna di vaccinazione. Oltre a questo bisognerebbe che nelle famiglie e nelle scuole si parlasse di più dell’uso dei profilattici per ridurre la trasmissione di certe malattie».

«Stress e depressione incidono sul sistema immunitario e facilitano l’emergere e la moltiplicazione di cellule tumorali, per questo è così importante seguire uno stile di comportamento sano che si traduca in salute e gioia di vivere»: è questo il primo caposaldo del corso di formazione e del convegno “Dal dolore alla gioia di vivere – La grande sfida dopo il tumore”, introdotto ieri, a Cagliari, nella sala del Palazzo del Cis, da Alessandra Graziottin, ginecologa, oncologa, sessuologa e direttrice del Centro di ginecologia e sessuologia Medica H. San Raffaele Resnati di Milano. Una giornata organizzata in collaborazione con Fidapa BPW Cagliari e il patrocinio di Cittadinanzattiva, Ordine dei medici, Comune di Cagliari e Società italiana di Psiconcologia.

Perché il benessere mentale è così importante?

«La capacità di essere felici è la più grande potenza; come diceva Seneca, “dietro ogni difficoltà c’è un’opportunità”, e questo rappresenta una mia ferma convinzione. La difficoltà deve servire a raccogliere le energie e valutare le risorse disponibili, non solo individuali ma anche della comunità, così da poter rispondere nel modo migliore a questa grande sfida, non solo con l’obiettivo di continuare la vita di prima, ma anche di intraprenderne un’altra più significativa e soddisfacente».

Quali sono i tumori che colpiscono maggiormente le donne?

«Il 31 per cento dei tumori delle donne in età fertile (al di sotto dei 40 anni) è alla mammella: in nove casi su dieci oggi può essere curato, a patto che si individui con una diagnosi precoce. Il 18 per cento riguarda i tumori al corpo dell’utero, per il quale il fattore di rischio più importante è legato al papilloma virus: ne consegue che ogni Paese dovrebbe attuare una grande campagna di vaccinazione. Oltre a questo bisognerebbe che nelle famiglie e nelle scuole si parlasse di più dell’uso dei profilattici per ridurre la trasmissione di certe malattie».

In Italia ci troviamo anche di fronte a un marcato problema di bassa natalità.

«Siamo il Paese con il record assoluto al mondo di cicogne in ritardo, ossia di gravidanze in età avanzata, e credo dovremmo occuparcene di più. Per contrastare questa tendenza, e preservare la fertilità, bisogna considerare alcuni parametri: quanti anni ha la donna (dopo i 40 già aumentano i punti interrogativi) e qual è il suo stato di salute».

Un aspetto, quest’ultimo, vincolante nella scelta di provare a diventare madri.

«È il primo per stabilire quante siano le possibilità reali di avere figli. Se una donna in età fertile sta attraversando uno stato di malattia e vuole ricorrere alla conservazione di ovociti, per poter intraprendere una gravidanza più avanti, bisogna ponderare bene la scelta. Aprirsi a questa possibilità significa dare un messaggio di grandissima potenza, perché se il medico è convinto che una donna possa farcela, vuol dire scommettere in maniera concreta sul futuro».

Lei come si comporta in questi casi?

«Fermo restando che non si devono fomentare false aspettative, dato che certi trattamenti possono lasciar presupporre anche dei ritardi nelle cure, o una serie di rischi nei quali la paziente può incorrere, se esiste un effettivo futuro di procreazione, e se la tecnica che vado a utilizzare non presenta controindicazioni insuperabili, mi attengo a un principio di realtà, chiedendomi, come dico alle pazienti: “A quanto ammonta la riserva di “ovetti buoni” nelle ovaie?”»

Come è possibile stabilirlo?

«Ci sono due indicatori da considerare: il livello dell’ormone follicolo-stimolante e un marcatore che indica quanti “ovetti buoni” sono rimasti. Se non vengono soddisfatti questi due criteri oggettivi non si va avanti con la procedura, questo deve essere chiaro. Dopodiché bisogna valutare anche la tipologia di tumore, caso per caso».

Su quali altre problematiche sanitarie sta lavorando?

«La prima cosa di cui dobbiamo occuparci tutti è questa: oggi abbiamo un’aspettativa di vita in Italia di 85 anni e tre mesi circa, una delle più alte al mondo, insieme con il Giappone; però si riflette poco sul fatto che la vera sfida è l’aspettativa di salute, che in Italia si colloca fra i 65 e i 70 anni».

Cosa comporta questa differenza fra le due fasce di età?

«Un tale scarto, così rilevante, significa che la popolazione trascorre mediamente 15 anni di malattia nell’ultima fase della sua vita, dunque in una condizione progressiva di dipendenza, perdita di autonomia, di dolore, sofferenza, e che ne derivano dei costi, individuali e collettivi, importantissimi».

Una situazione che si accentua per chi lotta contro il cancro.

«Gli individui con un tumore vanno incontro a un’ulteriore riduzione dell’aspettativa di salute. La missione che abbiamo di fronte è riportare idealmente l’aspettativa di salute della donna oncologica (ma stesso discorso per gli uomini), il più vicino possibile a quella di vita. Questa attività è in corso, ma viene comunicata poco all’opinione pubblica».

Il nostro sistema sanitario è già gravato da diverse emergenze.

«Un esempio su tutti: fino a quando in Italia sarà possibile garantire un’adeguata cura a tutti i cittadini? Sinché la percentuale di diabetici non supererà la soglia del 10 per cento; attualmente ci troviamo al 5 per cento, non mi sembra una prospettiva che possa lasciare tranquilli».

Come invertire una tendenza simile?

«Innanzitutto curando l’obesità, che è così strettamente connessa al diabete. Dobbiamo aprirci alla possibilità del cambiamento e andare a lavorare sugli stili di vita della popolazione, perché si tratta dell’investimento con il più basso costo e con il più alto ritorno, anche in termini di felicità delle persone: più si è sani, infatti, più si è felici».

Proviamo a indicare delle azioni concrete.

«Bisogna iniziare dalle scuole, istituendo un’ora di attività fisica in classe tutti i giorni, si tratta di una priorità di salute in quanto lo sport, se dovessimo coniare uno slogan, aumenta le nostre “molecole della gioia”. Le ragazze e i ragazzi che praticano sport stanno mediamente meglio da ogni punto di vista: mentale, fisico, relazionale.

Lo sport rappresenta inoltre primo fattore di integrazione per i giovani e insegna il rispetto delle regole e della disciplina, fornendo così un bagaglio di esperienze positive per il resto della vita».

