La febbre del gioco contagia mezza città 

Sorretta dal suo bastone, a 93 anni d’età ogni mattina varca la soglia della ricevitoria di Daniela Busala in via Pola e compra un Gratta e vinci. Si sposta in un angolo per giocare e poi va via, per niente scalfita dai commenti degli altri clienti che la rimproverano bonariamente ai quali risponde piccata «tu pensa per te».

Febbre da gioco

Come l’anziana sono tantissimi i quartesi che ogni giorno tentano la fortuna con i Gratta e Vinci o il Superenalotto. Un mondo variegato di giovani, adulti, anziani, a volte di passaggio, a volte invece scommettitori accaniti che si fanno prendere dalla febbre del gioco e che spesso buttano via tantissimi euro. Nemmeno il Covid ha fermato il gioco, anzi nel periodo del lockdown, stando alle dichiarazioni dei titolari delle tabaccherie, si usciva anche solo per comprare un biglietto.

«L’unica cosa che è cambiata nel periodo del Covid» spiega Busala, «e che mentre prima grattavano i biglietti all’interno del locale, nel periodo delle restrizioni li compravano e andavano fuori, ma il gioco non si è mai fermato». Busala alla settimana vende una media di 6-7 mila euro di Gratta e Vinci a un gran numero di vecchiette «che mi dicono così se vinco faccio un regalo ai miei nipoti» ma anche a tanti altri giovani e meno giovani. «In questo periodo comunque va di più il Superenalotto perché il montepremi è altissimo e fa molta gola».

Boom di vendite