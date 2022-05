La Fazenda diventerà un resort 

Un’altra struttura alberghiera sarà recuperata e rilanciata a Sant’Antioco. Si tratta della Fazenda di Capo Sperone che da villaggio turistico diventerà un resort, un albergo residenziale riservato a una clientela di nicchia. Dopo l’idea illustrata dall’imprenditore sulcitano Ninetto Deriu per recuperare l’hotel Costa blu di Coa Quaddus, su Capo Sperone – una delle località paesaggistiche più incantevoli di Sant’Antioco – si è concentrata l’attenzione di Marco Pescarmona (uno dei soci fondatori del gruppo MutuiOnline) e della Manstein srl di Milano. Gli interventi, che hanno già ottenuto il parere favorevole dell’amministrazione comunale, riguardano il progetto di riqualificazione del villaggio La Fazenda per la realizzazione del villaggio albergo residenziale S-CAPE Resort che rispetterebbe tutti i requisiti previsti dal piano paesaggistico regionale.

Il progetto

In particolare, è prevista la demolizione, ricostruzione e riposizionamento all’interno del lotto della volumetria già esistente. L’intervento prevede la demolizione delle volumetrie per realizzare due suite autonome di alto livello, cinque suite autonome di tipologia media, undici camere alberghiere e i servizi legati alla ricettività. La tipologia dell’albergo residenziale propone invece un’offerta ricettiva composta da unità abitative autonome dotate di tutti i servizi residenziali, suite residenziali di alto livello, e dispone di camere alberghiere in misura non superiore al 35 per cento della volumetria complessiva dedicata (in progetto risultano 11-12 camere). Il villaggio albergo residenziale prevede complessivamente per i due interventi una capacità ricettiva così composta: 25 camere in unità abitative autonome: 15 camere in suite residenziali di alto livello e altre 10 suite residenziali piccole alle quali si aggiungono 11 camere alberghiere. In totale la capacità ricettiva del villaggio albergo è di 36 camere, pari a 72 posti letto.

Il territorio

«Salutiamo con grande favore questa proposta imprenditoriale che si configura come rispettosa delle norme del Ppr – ha detto il sindaco Ignazio Locci – finalmente si può riqualificare il contesto di Capo Sperone: l’obiettivo di posizionare la struttura ricettiva nel segmento del lusso non può che essere considerata strategica per la vocazione turistica dell’isola di Sant’Antioco. Spicca la prospettiva di sviluppo frutto della visione di un imprenditore pronto a investire svariate risorse economiche. Siamo consapevoli della complessità di questa procedura e ci poniamo come garanti del rispetto delle regole e del paesaggio. In gioco c’è la riqualificazione di un luogo dell’isola fino a oggi abbandonato che può rappresentare un’occasione di crescita».