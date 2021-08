La favola di Tamberi 

TOKYO. Nella notte dei sogni si realizza anche quello di Gianmarco Tamberi. È un oro olimpico, come dice tra un grido di gioia e l’altro il diretto interessato, in cui «ci sono tante cose»: la voglia di rivincita dopo quanto successo nel 2016 prima di Rio, e l’amicizia con Mutaz Barshim, assieme al quale l’atleta azzurro è salito sul gradino più alto del podio dell’Olimpiade. Oggi, quando gli consegneranno la medaglia d’oro assieme al collega con cui ha diviso gioie (Barshim lo invitò al suo matrimonio) e dolori (anche il qatariota ebbe un brutto infortunio), Gimbo si renderà conto che è tutto vero: ha vinto, sebbene con cinque anni di ritardo, e lo ha fatto alla fine di una gara perfetta, senza errori fino alla quota di 2,39 dopo la quale i due amici avrebbero potuto spareggiare. Ma al giudice che ha chiesto loro cosa intendessero fare hanno risposto che preferivano dividere l’oro e alla risposta «ok» hanno potuto dare libero sfogo alla loro gioia e alla commozione.

Percorso perfetto

Tamberi ha vinto una finale di alto livello tecnico, basti pensare che a quota 2,30 erano ancora in lizza dieci saltatori, ma solo due, lui e il campione venuto dal Qatar, non hanno commesso errori andando sempre oltre l’asticella al primo tentativo fino ai due 2,37 partendo da 2,19. A quel punto due centimetri in più hanno deciso la gara, a 2,39 hanno fallito i tre tentativi sia Tamberi sia Barshim e anche il bielorusso Nedasekau, che era alla pari con loro ma fino a quel momento non aveva fatto percorso netto. Hanno fallito anche il coreano Woo, lo statunitense Harrison (che farà anche il lungo) e l’australiano Stark. La decisione di condividere il primo posto è stata giusta, quindi via alle lacrime di gioia del capitano della Nazionale italiana di atletica e di papà Marco, in tribuna come allenatore e fino a quel momento prodigo di consigli e incoraggiamenti per il figlio. Gimbo è salito sul tetto del mondo, poi è impazzito ed è andato ad abbracciare le medagliate del triplo donne, che stavano facendo il giro d’onore coperte dalle rispettive bandiere. La portoghese Mamona e la venezuela Rojas sono state quasi soffocate da Tamberi, ma la gioia dei Giochi in quel momento era anche loro.

«Qualcosa di unico»

Poco dopo Jacobs ha fatto il resto rendendo reale l’impensabile e l’atletica italiana ha vissuto il giorno più bello della sua storia. Visto che si tratta di Olimpiadi, con un certo spirito e tutta la loro magia, è stato bello anche il siparietto del dopo gara: «Two is better than one», due è meglio di uno, ha detto Barshim rivolgendosi con un sorriso a Tamberi. La risposta è stata un abbraccio e l’omaggio: «Mutaz è il miglior saltatore al mondo, non ci sono dubbi, per me invece è un sogno che si realizza, è pazzesco, un’emozione così non l’ho mai provata. Vorrei farla vivere anche a voi, è qualcosa di unico, sentivo il cuore che mi scoppiava, quest’oro vinto dopo quell’infortunio di cinque anni fa prima di Rio vale più di qualsiasi cosa». Sì, queste sono proprio le Olimpiadi, qualcosa di unico al mondo e nella vita di un uomo.

