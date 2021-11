La favola di Nandez è vicina all’epilogo?  

Una vita di corsa, quella di Nahitan Nandez. Che è volato dall'altra parte dell'oceano, con i connazionali Diego Godin, Martin Caceres e Gaston Pereiro, per ritrovare una meta e un sorriso. Quel sorriso perso a Cagliari, la città che lo ha amato a scatola chiusa e da cui oggi El Leon vuole fuggire, per mettere testa e gambe al servizio di un club che abbia obiettivi ben più nobili di una salvezza.

Questione di cuore

Il sorriso lo ha ritrovato una volta sbarcato a Montevideo, quando ha potuto riabbracciare i figli Matilda e Tian. Poi, messa la tuta della Celeste, si è gettato anima e corpo nella sfida mondiale del suo Uruguay, dove Tabarez gli ha ritagliato un posto da titolare come quarto di difesa. Su quella fascia da cui Nandez non vuole più spostarsi, proprio per non perdere il posto in nazionale. Anche se nel Cagliari Mazzarri vorrebbe portarlo più interno, nel vivo del gioco. Mezzala, nel ruolo per il quale il club rossoblù ha speso la cifra più alta nei suoi oltre 100 anni di storia, o ancora più avanzato, da incursore sulla trequarti, come nell'ultima gara con l'Atalanta. Ma anche contro i bergamaschi, Nandez si è fatto attirare dalla fascia destra, andando spesso a scontrarsi con altri due esterni di ruolo come Zappa e Bellanova, evidenziando quell'anarchia tattica che resta il suo grande difetto.

Le due facce

“Odi et amo”. Perché il Cagliari non può fare a meno di Nandez, ma Nandez vuol fare a meno del Cagliari. Anche se non si è mai tirato indietro, mettendosi sempre a disposizione della causa. Come nella gara con la Sampdoria, quando è sceso in campo a poche ore dal rientro dall'Uruguay, o a Bologna, quando ha giocato fresco di infortunio muscolare e senza mai un allenamento completo con i compagni. Un combattente a cui nessuno dei tecnici passati per Cagliari (da Maran a Zenga, da Di Francesco a Semplici e ora Mazzarri) può e vuole rinunciare. Fin qui 83 presenze con la maglia rossoblù, in quasi tutti i ruoli, dalla difesa all'attacco, con un contributo di 4 reti e 8 assist. Oltre alle decine di chilometri macinati partita dopo partita. Ma poi c'è l'altra faccia della medaglia. Perché Nandez, che il Cagliari ha strappato al Boca per 18 milioni (e un ingaggio da un milione e 600 mila euro), ha deciso che il suo tempo in rossoblù è finito. E lo ha deciso soprattutto il suo agente Pablo Bentancur, che il giorno della presentazione era stato chiaro: «Due stagioni e poi Nahitan andrà a giocare in un club più competitivo». E dopo le due stagioni, l'ultima estate è stata quella dello strappo, dal tira e molla con l'Inter all'ammutinamento prima dell'amichevole a Maiorca, il post di fuoco sui social contro il presidente Giulini e le settimane da separato in casa. Poi, la pace, con la promessa – ancora Bentancur assicura – di salutarsi a gennaio, come da nuova promessa presidenziale. Il suo agente non perde occasione per annunciare che a gennaio il suo assistito cambierà squadra: Inter, Napoli, ma anche la Roma e chissà chi altro. Il Cagliari è entrato nell'ordine di idee di far partire un giocatore che ha altre ambizioni, ma alle sue condizioni, leggasi almeno 15-20 milioni. Ancora sette gare e, al mercato di gennaio, ripartirà il solito tormentone. Che solo un divorzio, col giusto compenso, può rendere tutti felici e contenti.