La “fatina” che porta i disabili sulle bici 

E Daniela Graziu, presidente e fondatrice dell’associazione Seguimi Asd, di sogni ne ha realizzati tanti. Ogni giorno regala l’emozione di andare su bici speciali a disabili, non vedenti, persone con difficoltà intellettive e di equilibrio ma anche a tanti bambini e ragazzi normali che interagiscono e si aiutano a vicenda. L’esperienza di Seguimi è nata qualche anno fa quasi per caso. «Ho un figlio appassionato della bicicletta» racconta Graziu, «e volevo che potesse continuare a fare questo sport. In città non ho trovato nessuno che lo seguisse e così ho deciso di fondare io questa associazione. Poi a un certo punto ho ricevuto delle richieste per seguire anche persone diversamente abili e mi sono imbarcata in questa avventura».

Le avevano detto che non avrebbe mai più camminato ma lei da allora ha coltivato un sogno, quello di poter di nuovo salire su una bicicletta. Lo ha avverato una “fatina” dai lunghi capelli neri, Daniela Graziu, 45 anni, che senza bacchetta magica ma con un tandem è riuscita, adesso che Silvia di anni ne ha 43, a farla tornare in sella. «Siamo partite con il tandem» racconta Graziu, «poi piano piano Silvia ha fatto tanti progressi e adesso riesce ad andare su una bici normale. Le dicevano che non avrebbe più camminato, che non avrebbe più parlato e invece siamo riusciti a fare questo: un ‘emozione enorme».

Aveva 14 anni Silvia quando un incidente le cambiò la vita che stava sbocciando. Niente più giornate al mare, primi baci e serate con le amiche ma lunghi corridoi nelle corsie degli ospedali.

Le avevano detto che non avrebbe mai più camminato ma lei da allora ha coltivato un sogno, quello di poter di nuovo salire su una bicicletta. Lo ha avverato una “fatina” dai lunghi capelli neri, Daniela Graziu, 45 anni, che senza bacchetta magica ma con un tandem è riuscita, adesso che Silvia di anni ne ha 43, a farla tornare in sella. «Siamo partite con il tandem» racconta Graziu, «poi piano piano Silvia ha fatto tanti progressi e adesso riesce ad andare su una bici normale. Le dicevano che non avrebbe più camminato, che non avrebbe più parlato e invece siamo riusciti a fare questo: un ‘emozione enorme».

Il progetto coi disabili

E Daniela Graziu, presidente e fondatrice dell’associazione Seguimi Asd, di sogni ne ha realizzati tanti. Ogni giorno regala l’emozione di andare su bici speciali a disabili, non vedenti, persone con difficoltà intellettive e di equilibrio ma anche a tanti bambini e ragazzi normali che interagiscono e si aiutano a vicenda. L’esperienza di Seguimi è nata qualche anno fa quasi per caso. «Ho un figlio appassionato della bicicletta» racconta Graziu, «e volevo che potesse continuare a fare questo sport. In città non ho trovato nessuno che lo seguisse e così ho deciso di fondare io questa associazione. Poi a un certo punto ho ricevuto delle richieste per seguire anche persone diversamente abili e mi sono imbarcata in questa avventura».

La svolta

Così Daniela Graziu comincia a studiare, a informarsi e ad acquistare i primi mezzi speciali cominciando dal tandem ad abbraccio «dove la persona con disabilità sta seduta davanti e l’operatore dietro. Ci sono due manubri nella parte anteriore. Uno dei due è lungo tanto da arrivare dietro dove l’operatore tiene i comandi. È l’ideale per i non vedenti, per chi ha difficoltà di equilibrio e di movimento». E poi ci sono la bici a tre ruote e l’handbike i cui pedali sono azionati con le mani. «Adesso abbiamo in totale un centinaio di iscritti» e ogni volta vedere i più fragili fare progressi, «è un’emozione forte sia per loro che per noi. Quando ad esempio osservi un non vedente che ha la sensazione di condurre e lo senti urlare dalla gioia è qualcosa che non si può descrivere. Sono spesso persone isolate che quando salgono sulla bici hanno anche modo di stare tutte insieme e di socializzare».

Solidarietà

Tra chi sta bene e chi no «c’è uno scambio reciproco. Chi ha difficoltà impara a non avere paura di qualcosa di diverso, chi invece non ha difficoltà aiuta gli altri». Unico, «è il sorriso dei bambini. Loro non chiedono, me ne ricordo tanti che non potevano deambulare e che poi sono riusciti ad andare in bici, è come guardarli muovere i primi passi».

Che un giorno sarebbe arrivata a fare questo Daniela Graziu non se lo sarebbe mai aspettata: «Ho fatto l’impiegata per 15 anni, poi ho dovuto lasciare per occuparmi di mio figlio. Ho fatto la cameriera e sono stata licenziata. Allora ho detto “adesso cambiamo tutto e facciamo qualcosa per gli altri”».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata