La Faradda della comunità che rinasce 

Una Discesa a suo modo storica tra quelle che da quasi mezzo millennio (il voto alla Madonna per il salvataggio dalla peste è del 1528) caratterizzano la vita cittadina. Festa religiosa e festa popolare nel centro storico, senza transenne, con i sassaresi e i turisti che da vicino possono vedere la fatica, la passione e la devozione. Dal 2013 c’è l’imprimatur dell’Unesco che ha inserito la Discesa dei Candelieri nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Per l’occasione bar e ristoranti saranno aperti ed è prevista anche l’apertura straordinaria e gratuita del Museo “Sanna” di Sassari (dalle 9 alle 13.30).

«La Faradda più attesa, la più bella di sempre, dopo i due anni di pandemia dove Sassari ha dimostrato di essere comunità, la Faradda della pacificazione, visto che scendono tutti e 13 i Candelieri»: nei giorni precedenti la Festha manna il sindaco Nanni Campus ha ripetuto più volte il concetto. Sfrondando dall’enfasi e dall’implicito desiderio di considerarlo come punto di ripartenza per una città che negli ultimi anni è arretrata in quasi tutti i settori, bisogna riconoscere che oggi è davvero una giornata speciale per Sassari.

Dopo il Covid

Il programma

La lunga giornata inizia questa mattina presto con la vestizione dei ceri votivi che avviene secondo un preciso rituale, nella sede del gremio o in casa dell’obriere di Candeliere. Sarà possibile visitare le sedi, riconoscibili dagli stendardi che raffigurano il candeliere di riferimento e che si trovano all’ingresso.

Alle 10 il sindaco Nanni Campus accoglierà a Palazzo Ducale il gremio dei Massai, i proprietari terrieri. Si formerà un corteo, a cui prenderà parte anche il sindaco, che raggiungerà Palazzo di Città (sede della Municipalità sino al 1879) dove, al piano superiore, si terrà la vestizione della bandiera da parte della corporazione. L’asta della bandiera, spogliata del salice e munita dello stendardo con l’effige di Nostra Signora delle Grazie, sarà esposta al balcone del Palazzo.

La discesa

Alle 18, da piazza Castello, partirà la Discesa dei Candelieri. L’ordine di partenza è inverso a quello di entrata nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Al debutto coi giganteschi ceri da far ballare al ritmo del tamburo e seguendo le indicazioni del Capo Candeliere, i Braccianti e gli Autoferrotranvieri. A seguire Macellai, Fabbri, Piccapietre, Viandanti, Contadini, Falegnami, Ortolani, Calzolai, Sarti, Muratori e Massai. Preceduta dalla banda musicale, la processione imboccherà corso Vittorio Emanuele, poi corso Vico e quindi si dirigerà verso Santa Maria di Betlem, dove sarà sciolto il voto alla Madonna.

L’amministrazione comunale ha sistemato due maxischermi (uno in corso Vico, vicino alla chiesa di santa Maria, e uno in piazza sant’Antonio) per consentire al pubblico di assistere alle diverse fasi della manifestazione, dalla partenza fino all’ingresso in chiesa.

La Faradda sarà trasmessa in diretta televisiva su Videolina a partire dalle 18 e fino allo scioglimento del voto, con il commento di Franco Ferrandu e Maria Grazia Ledda (in piazza Castello) e Alessandra Mura a Palazzo di Città. Tra gli ospiti, lo storico Antonello Mattone e gli espertiFrancesco Ledda e Alessandro Vozzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

