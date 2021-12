La fabbrica? Produrrà cultura 

L’intervento prevede il completamento del piano terra dell’edificio, legato all’attività espositiva e che sarà messo in collegamento con il primo piano, l’abbattimento delle barriere architettoniche, il completamento degli impianti tecnologici, la realizzazione di un giardino protetto di 460 metri quadri, a servizio del quartiere, ma che può essere sfruttato per manifestazioni culturali all’aperto. «Attraverso la valorizzazione dello storico stabilimento Alas, si vuole promuovere la conoscenza del patrimonio storico e culturale di Macomer», spiega l’assessora ai Lavori pubblici, Filomena Colleo. «Inoltre, garantire la rifunzionalizzazione dell’edificio significa accrescerne il valore e rendere nuovamente fruibili gli spazi in disuso e che a suo tempo hanno dato tanto alla nostra cittadina. Il progetto è stato inviato alla Sovrintendenza e siamo in attesa del loro parere».

«L’archeologia industriale legata all’industria tessile è testimonianza della storia della nostra cittadina e del territorio» dice il sindaco, Antonio Succu. «Questo non solo per gli aspetti economici ed occupazionali che rappresentò l’Alas, ma anche perché fu occasione formidabile di emancipazione lavorativa delle donne».

Via libera alla ristrutturazione degli edifici industriali ex Alas, la prima industria tessile del territorio, che rappresentò l’emancipazione lavorativa delle donne di Macomer e dintorni. Un intervento da un milione di euro (fondi dell’Unione dei Comuni del Marghine) legato al piano di sviluppo territoriale denominato Marghine Centro.

L’obiettivo è quello di realizzare un polo convegnistico e museale, con indirizzo di tipo archeologico e industriale. Un’opportunità importante che può riqualificare una parte del sistema urbano della cittadina, caratterizzata dalla presenza di vecchi edifici industriali, che hanno avuto una parte importantissima nello sviluppo e nella crescita del territorio, a partire dalla fine del 1800, quando inizio l’epopea del formaggio.

Il progetto

La storia

L’Alas è la prima fabbrica tessile del territorio. L’attività ebbe inizio nel 1935, per la produzione dell’orbace e di coperte di ottima qualità. Nel 1939 iniziò a produrre coperte e divise militari. Un anno dopo la fabbrica venne visitata da Benito Mussolini. Nel dopoguerra la gestione venne affidata alla Lanerossi e l’occupazione superò la 400 unità, donne in particolare. La proprietà dell’azienda era all’epoca pubblica; la fabbrica nel 1986, dalla Regione passò in mano ai privati e nel 1987 venne chiusa. Dalle sue ceneri, a Tossilo, nacque la Texal, anche questa, a sua volta, chiusa ormai da 25 anni.

Testimonianze

«Sono stati anni meravigliosi» racconta Maria Ceccarelli, 78 anni di Macomer, che all’Alas ha lavorato da quando aveva 18 anni, nel 1960, fino alla chiusura. «Ero orditrice, ma svolgevo diverse attività. Era una realtà importante e una risorsa per Macomer e l’intero territorio. Era la fabbrica per antonomasia. La fabbrica delle donne. Peccato, perché sarebbe potuta essere ancora utile per tenere in piedi l’economia». A raccontare l’Alas, anche in un libro con una importante documentazione fotografica, è il ragioniere di quelli anni, Domenico Falchi, il quale dice: «L’Alas è stata propedeutica all’insediamento delle altre industrie tessili, ma anche il primo caso in Sardegna sull’emancipazione femminile. È importante che l’edificio venga riportato agli antichi splendori, ma non solo come centro di archeologia industriale. Occorre creare reddito per dare senso alla ristrutturazione, anche attraverso l’avvio di antiche attività artigianali».

