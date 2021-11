La droga arrivava con l’elicottero 

La banda aveva armi, tra cui un fucile automatico, una pistola 7,65 e una mitraglietta, e smerciava grandi quantità di cocaina trasportate in Sardegna anche con un elicottero e forse un’imbarcazione. Ogni componente rivestiva un ruolo: organizzazione dello smercio, recupero e custodia di droga e denaro, consegna del prodotto, rapporti coi fornitori. C’erano sardi, colombiani, romeni, calabresi, siciliani, emiliani, campani, laziali, piemontesi, trentini. Un sodalizio che avrebbe agito tra il 2016 e il 2017, con alcuni episodi già nel 2014 e sino al 2018, finché è arrivata la Guardia di Finanza a sequestrare 12 chili di coca e arrestare, nel luglio di quattro anni fa, Gianluca Colombu, 51enne cagliaritano residente a Dolianova, Gabriele Mascia (61, di Maracalagonis) e Salvatore Inzitari (47, di Vibo Valentia). Ora il pm Guido Pani ha chiuso le indagini, che riguardano anche altre 16 persone.

L’associazione

Si tratta dei cagliaritani Massimo Littera, 45, Francesca Sedda, 35, Fabio Corda, 38, Claudio Cordeddu, 39, e Matteo Perra, 25; Diego Pinna, 36, di Capoterra; Stefano Bartoli, 47, di Decimomannu; Fabio Angioni, 42, di Uta; Loris Sabatucci, 46 anni, di Piacenza; Mihaela Elena Volfman, 29, romena residente a Milano; Fabio Baldi, 33, di Costigliole d’Asti; Revina Ormeni, 31, di Brunico; Emanuele Fonti, 61, di Messina; Gennaro Infante, 57, di Portici; German David Cerroni Ramirez, 31, colombiano residente a Roma; Marco D’Arienzo, 38, di Roma. Sono tutti difesi dagli avvocati Marco Lisu, Giovanni Giulio Pala, Riccardo Floris e Claudia Delvecchio. Littera, Inzitari, Mascia, Colombu e Sabatucci sono accusati di associazione a delinquere e associazione armata, i primi due sarebbero capi banda. Nella ricostruzione investigativa Littera organizzava e finanziava i carichi, manteneva i contatti coi fornitori in Italia e all’estero, soprattutto in Spagna, si serviva di Colombu per la custodia della coca e aveva acquistato una grossa imbarcazione per trasportarla via mare dall’estero; Inzitari recuperava la droga nella penisola, ne seguiva il trasporto, teneva i contatti con gli acquirenti sardi, pagava e dotava di cellulari usa e getta Sabatucci che si occupava dei trasporti nell’Isola con l’elicottero Alouette e, in precedenza, il Robinson. Mascia dava appoggio logistico a Inzitari e si occupava della ricezione dei carichi.

Gli episodi

Procura e Finanza hanno ricostruito tre trasporti di cocaina nell’Isola con l’elicottero (oltre 10 chili) tra il febbraio e il luglio 2017 cui presero parte Sabatucci, Inzitari e Mascia con cessioni nel Cagliaritano, a Quartu e Galtellì. Ma risultano vendite anche a Selargius, Quartucciu, Maracalgonis e, in seguito, a Monastir con Littera, Colombu e Mascia (circa 51 grammi). Gli inquirenti contestano la detenzione di due chili di marijuana e di un’arma da fuoco a Littera e Cordeddu; la cessione di altra coca (Littera a Corda, Bartoli e Angioni); la presenza di un fucile nella disponibilità di Littera e Bartoli; la vendita di una mitraglietta da trenta colpi (Littera a Infante); il revolver calibro 38 nelle mani di Littera. Tra gli ultimi episodi c’è quello del giugno 2017: nell’officina di Colombu a Monserrato, «messa a disposizione del sodalizio per lo scarico della droga», erano arrivati 3 chili di cocaina, un’operazione secondo il pm coordinata da Littera, Ramirez e D’Arienza che avevano trasportato la droga dalla penisola per conto di Fonti («intermediario tra venditori e acquirenti»), Perra e Pinna.