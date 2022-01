La disperazione va all’asta 

«Per favore, se mi portate via questa merce devo chiudere»: è la frase che il personale incaricato dei pignoramenti si sente dire mentre fa l’inventario del materiale da prendere dentro un negozio o nel magazzino di una azienda. Parole che tolgono il sonno agli ufficiali giudiziari e agli operatori dell’Istituto vendite giudiziarie. I debiti stanno cancellando decine di attività in tutta la Gallura e dal Tribunale arrivano segnali allarmanti per commercianti, artigiani e piccoli imprenditori in difficoltà. Il termometro della febbre è il numero delle aste mobiliari, ossia le vendite giudiziarie di merce, attrezzature, auto, barche e arredi. Gli annunci delle aste bandite negli ultimi 12 mesi e indicate nel sito dell’Istituto vendite giudiziarie di Tempio sono oltre 250. Ma la macchina dei pignoramenti, dopo uno stop prolungato dovuto all’emergenza pandemica si sta rimettendo in moto e la pressione sui settori di commercio e turismo sta superando il dato fisiologico.

Il fondo del barile

Le procedure sono arrivate all’osso. Tra gli oggetti all’asta, per poche centinaia di euro, ci sono bottigliere in legno, mobili refrigerati, i carrelli utilizzati per servire ai tavoli in ristorante, stock di tappi di sughero, bilance, affettatrici, divani e poltrone in vimini, una stampante da 45 euro, piccoli oggetti in oro, telefonini, scatole di puzzle, mappe nautiche e, per completare il quadro dei settori dell’economia gallurese in crisi perenne, sono in vendita anche alcuni massi di granito rimasti in cava. Penosi i pignoramenti di banconi e arredo di bar e ristoranti o delle auto delle persone indebitate. La procedura è talmente spietata che talvolta il costo dell'iter di riscossione è più alto del bene pignorato, come nel caso di vecchie auto e furgoni che non sono funzionanti. Ma le procedure esecutive sono macchine implacabili e va peggio quando entrano in scena le società che comprano dalle banche i crediti deteriorati o quasi inesigibili. Chi presenta il conto al debitore esecutato non si ferma davanti a niente.

«Procedure implacabili»

L’avvocata Sara Pala si occupa prevalentemente di composizione negoziata di crisi da sovraindebitamento, il suo è un’osservatorio privilegiato: «La maggior parte delle imprese, degli artigiani, dei commercianti, ma anche molti professionisti, hanno una esposizione debitoria pesantissima con il fisco. È necessario un intervento del governo. Mi colpisce un dato, spesso i debitori vengono colpiti su tutto e chi promuove l’azione lo fa a costo di rimetterci con le spese di procedura». Una macchina schiacciasassi che sta lasciando il deserto.