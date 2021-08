«La discoteca è diventata un ristorante» 

Per poter lavorare ha trasformato "Lo Sciabecco”, l’unica discoteca di Villasimius e punto di riferimento dell’intera costa sud est, Cagliari compresa, in un ristorante. Una scelta obbligata e sofferta quella del titolare Andrea Massa (e del socio Simone Murgioni), anche dal punto di vista finanziario. «Ma non avevamo alternative».

La scelta

Nuovi investimenti per adibire al meglio la cucina e la sala dopo la decisione del Governo di tenere chiuse le discoteche: «Non è stato per nulla facile – spiega Massa, villasimiese dalla nascita – trasformare “Lo Sciabecco” in un ristorante e lounge bar. Oltre agli impegni economici c’è la difficoltà di far passare un nuovo messaggio, e cioè che qui adesso c’è un bel locale dove si mangia. Purtroppo la perdita di fatturato, nonostante tutta la buona volontà, è enorme. Chi ce li rende questi soldi?».

Il turismo

Andrea Massa, classe 1957, ha sempre vissuto di turismo. Da ragazzo dava una mano allo zio (negozio di articoli per pesca e campeggio) e aiutava i sub a ricaricare le bambole. Erano gli anni Settanta e Villasimius era ancora poco conosciuta «tanto che era impensabile che le spiagge potessero essere date in concessione». Poi il bagnino al Tanka Village e la voglia di girare il mondo. «Sono stato a Saint Moritz e ho iniziato a farmi un’idea di che cosa significasse fare turismo. A Ibiza ho visto quanto era bello e variegato il mondo delle discoteche e lì ho capito le potenzialità di Villasimius». C’è però ancora voglia di esperienze all’estero: tecnico subacqueo su una houseboat (casa galleggiante) vicino alle coste libiche, un lavoro a Edimburgo (otto mesi), il trasferimento in Australia (lavapiatti e poi aiuto cuoco). Qui, siamo alla fine degli anni Ottanta, nasce il progetto dello “Sciabecco”. «Dopo la bella esperienza australiana dove sono rimasto cinque anni da residente – racconta – e dove mi sono anche sposato, sono rientrato a Villasimius. Ho creato i primi locali per gli aperitivi e la musica come il Plaza Café e il Garibaldi».

Il boom e la crisi

Nel 1996 l’inaugurazione dello Sciabecco, lungo la ex strada provinciale che conduce a Cagliari. Anni di successi sino all’esplosione del Covid e alla chiusura forzata. «Un qualcosa di insensato – sottolinea l’imprenditore - non si risolvono i problemi chiudendo le discoteche. Possibile che il vaccino non funzioni solo all’interno delle disco? E poi basta con la storia che le persone che frequentano questo mondo sono un poco di buono. Qua ci sono sempre stati padri di famiglia innamorati della musica. Con questa chiusura non si fa altro che favorire l’abusivismo». Massa mette in evidenza che «contrariamente a quanto si pensi questo ambiente è fra i più sicuri. Il turista tipo non è di certo quello sbandato. Non ci sono minorenni. Tutti dovrebbero pretendere la riapertura delle discoteche, uno luogo sicuro dove divertirsi». Quanto al futuro turistico di Villasimius, «dobbiamo capire bene dove andare. Facciamolo assieme, senza colori politici. Questo paese ha bisogno di essere amato da tutti». Con le discoteche aperte.