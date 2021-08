Un anno fa il celebre giornalista Massimo Giletti denunciò l’enorme quantità di rifiuti presenti nella litoranea che collega Gonnesa a Portoscuso. Ieri è ripassato in zona e ha appurato, a malincuore visto che ama moltissimo questo angolo di Sardegna, che la discarica è rimasta al suo posto.

La denuncia

Nell’ottobre dello scorso anno Giletti, con uno scatto che lo ritraeva fra la bellezza del panorama e i rifiuti disseminati per l’intera area della piazzola del belvedere, volle mostrare il degrado in cui versava un tratto di strada fra i più suggestivi dell’intero territorio. «Assurdo trovare questa schifezza in uno dei posti più panoramici del Sulcis e della Sardegna» aveva dichiarato. Ma oggi, come racconta con un nuovo scatto, nulla è cambiato. Quei chilometri che costeggiano il mare e vantano una vista mozzafiato che spazia dall’Isola di San Pietro e arriva fino allo scoglio di Pan di Zucchero, sono storicamente una delle mete preferite non solo dei turisti, ma anche dei soliti incivili che abbandonano e scaricano qualsiasi tipo di materiale, specialmente nel punto meno in vista della costa, nel territorio di Portoscuso in località Capo Altano. Ma anche il tratto di strada in vista non se la passa meglio: nell’ultimo scatto di Massimo Giletti si può notare come il giornalista in pochi metri quadrati sia letteralmente circondato da rifiuti di ogni genere. Bottiglie, lattine, fazzoletti, cartoni per la pizza e qualsiasi altro scarto sono abbandonati con disarmante nonchalance sul terreno, come una sgradevole firma d’inciviltà. La strada della provinciale 102 è molto trafficata in tutti i periodi dell’anno e il tratto della “panoramica” è un vero e proprio rifugio per chi desiderasse godersi gli umori del mare e fermarsi con il proprio mezzo di trasporto nella piazzola del belvedere.

Il degrado

Giorno e notte lo spazio che si affaccia sulla distesa d’acqua ospita sempre qualche presenza e purtroppo fra queste anche quella di chi abbandona i propri avanzi. La strada e le sue pertinenze sono di competenza della Provincia e già lo scorso ottobre quando per la prima volta Giletti inorridì davanti a tanto splendore mal curato, il responsabile dell’area Lavori Pubblici della Provincia confessò la difficoltà di combattere contro l’inciviltà di chi abbandona i rifiuti: «Noi ripuliamo – disse – e dopo qualche giorno è come prima». Un detto recita che l’inciviltà esiste in natura e non c’è il bisogno di sforzarsi a trovarla perché basta non fare nulla. Ma qualcosa andrebbe fatto se non si vuole continuare a legittimare i comportamenti di chi non riesce a rispettare nemmeno i tesori del proprio territorio.

