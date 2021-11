La discarica dei vestiti nuovi 

«Resta comunque il problema delle discariche nelle nostre campagne», sottolinea Loni, «noi a turno siamo presenti giorno e notte, purtroppo però l’incivile è sempre dietro l’angolo e il territorio di Selargius è molto ampio. In diciotto facciamo quel che possiamo», dice Loni, «in attesa che il Comune ci dia una mano allargando l’organico della compagnia: abbiamo già fatto richiesta e siamo certi che l’amministrazione ci verrà incontro, così come sta facendo da anni, compreso il nuovo mezzo che ci ha messo a disposizione nei mesi scorsi».

Il cumulo di decine di capi di abbigliamento è stato rimosso nel giro di due giorni. «Grazie alle verifiche dei carabinieri si è risaliti al titolare del negozio che ha recuperato la merce ancora imbustata e con etichetta», racconta il capitano della compagnia barracellare Antonio Loni. Area ripulita quindi, mentre i carabinieri continuano a indagare per far luce su quello che, almeno da una prima ricostruzione, sembrerebbe un furto.

Una distesa di abbigliamento, scarpe e accessori nuovi, bottino - pare - di un recente furto in un negozio del Cagliaritano poi buttato nelle campagne di Selargius durante la fuga. Tutto abbandonato fra altri rifiuti accumulati da giorni. È una delle ultime discariche a cielo aperto scovate dai barracelli della città nella località Matt’e Masoni, insieme ai carabinieri di Selargius e Monserrato che si stanno occupando delle indagini. Intanto il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti continua a dilagare nel territorio comunale, tanto che l’amministrazione di piazza Cellarium ha dato il via a un nuovo piano di bonifiche da 40 mila euro, mentre la minoranza propone una postazione di controllo fissa nella parte alta della città per beccare gli incivili e prevenire il fenomeno nell’agro.

Le indagini

Il grande impegno

Le bonifiche

L’ultimo piano di bonifiche è partito nei giorni scorsi: Is Corrias, la località Bi e’ Mesu, via Quasimodo a Su Planu le prime tappe di rimozione dei rifiuti abbandonati per strada da parte della ditta incaricata dal Comune per le bonifiche. «Poi proseguiremo anche in viale Vienna e in via Angioy», annuncia il sindaco Gigi Concu, «e in tutte quelle zone della città e dell’agro dove si registrano le maggiori criticità. Risorse che avremmo potuto utilizzare per altri servizi, ma che siamo costretti invece a spendere per colpa dell’inciviltà di alcuni».

La proposta

Un problema al centro di una mozione presentata dalla minoranza e pronta ad essere discussa in Consiglio. Primo firmatario l’esponente dem Nicola Onano che propone di «installare una postazione con una telecamera fissa e rotante nella zona di Matt’e Masoni vista la sua posizione strategica che permette una vista su tutto l'agro di Selargius».

