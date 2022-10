La Dinamo torna a casa 

La squadra spagnola ha vinto l'Eurocup nel 2017 e la Coppa Korac nel 2001, mentre nel 2006 ha vinto lo scudetto e l'anno dopo ha battuto i Memphis Grizzlies 102-99 in un'amichevole. Gli spagnoli hanno superato agevolmente i due turni di qualificazione travolgendo gli olandesi del Den Bosch 114-58 e battendo senza ansia gli slovacchi del Patrioti Levice 91-73. In campionato ha superato il Gran Canaria 70-63, rifacendosi della sconfitta nella prima giornata contro il Baskonia per 103-89.

Il tecnico Bucchi spera di poter avere almeno per qualche minuto Gentile e Chessa (più facile per il primo che per il sassarese) per allungare un roster già sfoltito dagli infortuni di Treier e Devecchi. A proposito: entrambi erano al PalaSerradimigni e hanno lavorato a parte, ma già vedere tutti i giocatori insieme è beneaugurante.

L'obiettivo della squadra sassarese è arrivare almeno seconda o terza per disputare lo spareggio che porta al Last 16, altra fase della coppa Fiba che si svolgerà a gironi di quattro formazioni. Invece la prima del raggruppamento andrà direttamente al Last 16. Le altre formazioni del gruppo G sono il Paok Salonicco e il Bourgogne Dijon che si affrontano oggi alle 18.30.

Sassari. La Dinamo ritorna al PalaSerradimigni 4 mesi e 4 giorni dopo l'ultima gara, la sconfitta con Milano nelle semifinali scudetto. Non è ancora campionato (lo sarà domenica contro Verona) ma Champions e alle 20.30 è di scena l'Unicaja Malaga che ha conquistato l'accesso superando due turni eliminatori.

L'avversaria

Il Malaga ha dentro l'area il centro tedesco Dylan Osetkowski, lo statunitense di passaporto bulgaro David Kravish e l'ex Real Madrid e Kaunas Augusto Lima, aiutati in alapivot da Will Thomas, giocatore che ha vinto diversi trofei tra Georgia, Spagna e Belgio. Plurititolato anche il play Kendrick Perry, americano di passaporto montenegrino, che ha giocato pure in Slovenia, Macedonia, Ungheria e in Grecia dove col Panathinaikos ha vinto la Supercoppa nel 2021. Gli altri stranieri sono l'ala canadese Melvin Ejim, ex Roma e Venezia, e la guardia Nihad Dedovic, bosniaco di passaporto tedesco che ha vinto tanto col Bayern Monaco e ha una straordinaria rassomiglianza con Zlatan Ibrahimovic. In un gruppo con 12 giocatori di spessore, vanno segnalate anche le guardie e ali piccole Barreiro, Diaz e Carter.

