La Dinamo sta bene a Cagliari  

Dinamo Sassari 86

Bayern Monaco 85

Banco di Sardegna Sassari : Logan 12, Clemmons 19, Gandini, Devecchi, Treier 1, Chessa, Burnell 9, Bendzius 17, Mekowulu 16, Gentile 2, Battle 8, Borra 2. Allenatore Demis Cavina.

Bayern Monaco: Thomas 13, Walden 11, Hunter 5, Obiese 2, Jamaraz 10, Lucic 11, George 5, Obst 14, Ogunsipe 2, Sisko 4, Hilliard II 2, Shilling 6. Allenatore Andrea Trinchieri.

Parziali: 23-22; 25-23; 11-21; 27-19.

Debutto col botto per la Dinamo, che al PalaPirastu batte il Bayern Monaco 86-85, in rimonta dopo aver condotto per un tempo, e approda alla finale dell’11º City of Cagliari. Alle 21 i sassaresi sfideranno il Baskonia Vitoria, che nel pomeriggio aveva superato 70-75 un insidioso Napoli, pronto invece a misurarsi col Bayern per il 3º posto (18.30).

La cronaca

Cavina si affida a Clemmons, Burnell, Bendzius, Mekowulu e Gentile. I tedeschi rispondono con Thomas, Walden, Lucic, Hilliard e Schilling. Tra i bavaresi, anche l’ex Sassari Hunter. Dopo il minuto di silenzio per Anita, bimba sassarese scomparsa tragicamente nei giorni scorsi, il lituano Bendzius rompe il ghiaccio con una tripla e i nuovi arrivati Clemmons e Mekowulu si presentano col mini-break dell’8-3, ma il vantaggio massimo del +6 lo firma Logan al 6’, protagonista dell’indimenticabile triplete. I tedeschi, tuttavia, non si lasciano impressionare e arrivano al 10’ sotto 23-22, gap che nella 2ª frazione provano a colmare Walden e Obst, incisivi dall’arco e sotto le plance, ma la Dinamo resta avanti (48-45) grazie a Burnell e Battle.

Dopo l’intervallo, l’attacco sassarese si spegne per 7’ minuti e il Bayern fila via (48-59 al 7’). Clemmons e Bendzius tamponano e Sassari arriva al 30’ sotto 59-66, vantaggio che il Monaco prima gonfia portandosi sul +13 (63-76 al 4’), poi dilapida. Mekowulu sigla 10 dei 21 punti biancoblù e Burnell il canestro del sorpasso (84-83 a 34”), poi ribaltato inutilmente da Jamaraz (84-85 a 20”): la gara la decide Burnell con un 2/3 dalla lunetta (86-85) che regala a Sassari il successo.

Cavina, buona la prima

«Partita di grande carattere, primo tempo giocato molto bene, lavoriamo per questo. Nel terzo abbiamo cambiato tanto e pensato troppo, ma abbiamo mostrato carattere e voglia di vincere. Sappiamo su cosa lavorare. La difesa? Ci ha aiutato a limitare un break più importante ed è stata determinante anche nel finale. Siamo al completo da tre giorni, Burnell è appena arrivato, ma è un piacere vedere questo gruppo far girare la palla così», dice Cavina, al suo esordio, «e complimenti all’organizzazione, che ci ha messo davanti due squadre di Eurolega». Nel Baskonia c’è l’azzurro Simone Fontecchio: «Fa piacere respirare un po’ di atmosfera italiana. Miglioreremo, intanto sono contento della vittoria».

