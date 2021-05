La Dinamo sospende Pozzecco 

Sassari. Un provvedimento che ha l'amaro sapore del divorzio. La sospensione di 10 giorni del coach Gianmarco Pozzecco «per motivi disciplinari» sancisce la fine dell'avventura a Sassari dell'allenatore chiamato dal presidente Stefano Sardara nel febbraio del 2019 per sostituire Vincenzo Esposito. A metà giugno l'idillio sembrava concluso (si paventava l'arrivo di Repesa) poi tutto sembrava rientrato. Ma durante una stagione anomala e tormentata, ci sono stati le bestemmie e il nervosismo del Poz, la tirata d'orecchie del presidente Sardara al coach sulla questione budget. Insomma, che si sarebbe ridiscusso il contratto prolungato sino al 2022 era nell'aria, ma nessuno poteva prevedere un simile provvedimento a una settimana dai playoff scudetto.

Stasera a Brindisi nel recupero di una gara rinviata tre volte (ore 20.30) in panchina ci sarà il vice Edoardo Casalone, aiutato dall'assistente Gerry Gerosa. E sarà così anche lunedì a Cantù e forse pure giovedì 13 quando inizieranno i playoff scudetto. Difficile dire come reagirà la squadra biancoblù, che nelle ultime due settimane aveva ritrovato una buona condizione psicofisica e anche le vittorie.

Comunicato e spiegazioni del presidente - La Dinamo spiega il provvedimento di sospensione così: «Comportamenti sanzionati dagli organi competenti della Basketball Champions League, i quali fanno seguito a precedenti analoghi sanzionati dalla Federazione Pallacanestro Italiana». A fine dicembre il giudice sportivo della Fip aveva squalificato per un turno il coach (sanzione commutata poi in multa da 3 mila euro, pagata dal tecnico) per le bestemmie proferite durante un time out nella gara contro il Bakken Bears del 18 dicembre. Il 9 marzo lo sfogo di Pozzecco contro gli arbitri dopo la gara di Nymburk vinta dai boemi con buzzer beater. Ma si parla di due mesi fa.

Il presidente Stefano Sardara ha commentato all'Ansa: «Ci sono delle regole, e alla base del club ci sono dei valori e la volontà di preservarli. Spiace assumere una decisione del genere in un momento così delicato, ma non si può girare la testa dall'altra parte. È una questione di regole, di rispetto, sono cose gravi: è una responsabilità verso chi ci segue e ci sostiene, se non si interviene finisce che tutto diventa possibile».

Le reazioni e il futuro

La notizia è stata deflagrante. Il Poz è molto amato da tanti tifosi proprio per la sua genuinità. E persino chi lo ha sempre criticato, per le sue scenate e lo scarso self control, evidenzia come la tempistica del provvedimento sia incomprensibile. Tutti leggono il provvedimento come l'addio a Pozzecco e l'arrivo di un nuovo allenatore per la stagione prossima. C'è chi vorrebbe venga data una chance al vice Edoardo Casalone, chi vede il rientro di Demis Cavina (a Sassari dal 2006 al 2009) ora a Torino, nella A2 che ha rilevato il titolo di Cagliari.

