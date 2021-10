La Dinamo si spegne sul più bello 

Dinamo Sassari 79

Prometey 87

Banco di Sardegna SS : San- na ne, Logan 11 (4/8, 1/8, 3 r.), Clem- mons 13 (2/9, 3/6, 2 r.), Gandini, Treier 14 (1/2, 3/4, 4 r.), Burnell 14 (4/6, 1/2, 6 r.), Bendzius 14 (1/3, 4/8, 7 r.), Mekowulu 3 (1/6, 4 r.), Gentile (0/1, 0/3), Battle 10 (3/5, 5 r.), Diop ne, Borra ne. All. Cavina.

Prometey : Dowe 17 (7/11, 1/2, 7 r.), Harrison 16 (5/9, 2/5, 4 r.), Bilan 4 (2/3, 3 r.), Evans 7 (2/5, 7 r.), Luka- shov (0/1 da tre), Lipovyi (1/1, 0/1), Belikov ne, Tykhonov ne, Kennedy 17 (4/4, 1/2, 10 r.), Stephens 10 (2/3, 2/5, 5 r.), Petrov (0/1 da tre, 1 r.), Sydorov 14 (4/8, 2/5). All. Ginzburg

Arbitri : Poursanidis (Gre), Manniste (Est), Kounelles (Cip).

Parziali : 22-13, 44-38, 63-65.

Note . Usciti per 5 falli Mekowulu al 38'28” (74-80) e Treier al 38'56” (74-81). Tiri liberi: Sassari 11/15; Prometey 9/12. Percentuali di tiro: Sassari 28/71 (12/31 da tre, ro 15 rd 20); Prometey 35/65 (8/21 da tre, ro 11 rd 29).

Sassari. Un piede fuori dalla Champions. Tre gare, tre sconfitte. La più pesante sul morale è proprio quella contro il Prometey, che espugna il PalaSerradimigni (79-87) vincendo il primo atto dello spareggio per il terzo posto, l'ultimo utile per agguantare i playoff. I primi 15 minuti sono ottimi, la Dinamo va anche a +16. Poi tra secondo e terzo quarto prende un break lungo di 30-10 che rimette tutto in discussione. E nel finale si resta punto a punto sino al 37', perché poi gli ucraini hanno le energie per accelerare con Harrison e Kennedy, mentre il Banco non ha più niente da Logan e Clemmons ed è rimasta senza lunghi (un impreciso Mekowulu e un ottimo Treier) usciti per falli. «L'errore è stato far prendere confidenza al Prometey, con un break troppo rapido», spiega Cavina.

Cronaca e tattica

Il tecnico Cavina parte con Battle al posto di Gentile per marcare Harrison. L'ex Brindisi inizia con 4 punti. Clemmons ha energia e mira buona, insieme a Bendzius provoca il 10-0 che consegna al Banco l'inerzia del match. Logan gioca sul velluto contro una difesa fatta solo di atletismo e poca tattica: 27-15 al 12'.

Nel frattempo era entrato anche l'ex Bilan. Sassari potrebbe chiuderla, ma appena cala l'intensità il Prometey riemerge con il talento individuale di Harrison, Dowe e Stephens: solo +6 al riposo. Al rientro in campo Sassari scivola a -5, ma con Burnell, Bendzius e Treier se la gioca punto a punto sino a tre minuti dal termine. Poi energie e idee finiscono, gli ucraini sprintano e gioiscono.

