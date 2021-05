la Dinamo si rimette in piedi 

DINAMO SASSARI 75

REYER VENEZIA 60

Banco di Sardegna SS : Spissu 13 (1/2, 3/4, 2 r.), Bilan 10 (4/10, 7 r.), Treier 2 (1/1), Chessa ne, Kruslin ne, Happ 11 (5/7, 6 r.), Katic 7 (1/1, 0/4, 4 r.), Re ne, Burnell 11 (4/9, 1/4, 5 r.), Bendzius 13 (0/2, 4/9, 4 r.), Gandini ne, Gentile 8 (1/2, 2/6, 5 r.). All. Pozzecco

Umana Reyer Venezia : Casarin 2 (1/1), Stone 6 (2/5 da tre, 7 r.),Tonut 17 (5/7, 2/7, 3 r.), Daye 12 (2/5, 2/3, 7 r.), De Nicolao 2 (1/1, 0/4, 3 r.), Campogrande (0/1, 0/1, 1 r.), Chappell (0/2, 0/2, 6 r.), Mazzola 6 (2/4 da tre, 1 r.), Cerella 2 (1/2), Fotu 2 (0/3 da tre, 1 r.), Watt 3 (1/6, 2 r.), Jerrells 8 (1/1, 2/6, 3 r.). All. De Raffaele

Arbitri : Sahin, Lo Guzzo e Bongiorni.

Parziali : 22-12; 46-26; 61-42

Note . Usciti per 5 falli: Gentile al 34'53” (66-53). Tiri liberi: Sassari 11/17; Venezia 6/9. Percentuali di tiro: Sassari 27/62 (10/27 da tre, ro 8 rd 30); Venezia 22/61 (10/35 da tre, ro 10 rd 27).

Sassari. La migliore difesa della stagione annichilisce Venezia e tiene aperto il discorso qualificazione alle semifinali scudetto. La Dinamo vince 75-60 una gara dominata come mai era accaduto nelle utlime stagioni. Match preso subito in mano e condotto anche di 24 punti. I campioni d'Italia sono riusciti solo ad avvicinarsi a 10 lunghezze in un finale con qualche patema, fugato poi dalle due triple di Bendzius.

Straordinaria prova di squadra quella dei biancoblù, che sono stati spronati dai trecento tifosi fuori dal PalaSerradimigni che hanno commosso il coach Pozzecco. Il ringraziamento è una vittoria che riapre la serie: domani si rigioca in casa (ore 20.45) e Sassari può pareggiare e costringere Venezia alla quinta e decisiva gara in programma al Taliercio. Mentre Milano ha già conquistato la semifinale con il secco 3-0 su Trento.

Cronaca e tattica

I biancoblù scattano avanti con Gentile e Bendzius: 10-2. La Reyer non fa canestro da tre (0/8) e ha pochi spiragli in area. La bomba di Spissu dà il +11. Due zampate di Daye nel primo quarto e due di Tonut nel secondo sono ben poca cosa. Il Banco gioca persino col quintetto altissimo: Bilan e Happ insieme, Bendzius da ala piccola e Treier prima e Burnell dopo da guardia. Sassari decolla e Watt sul tagliafuori di Spissu lo aggancia al collo. Piccolo parapiglia. Tutti si attendono l'espulsione del pivot ospite la terna decide per due antisportivi e due tecnici.

Al riposo comunque c'è un abisso: 46-26. Al rientro in campo la difesa sassarese resta di grande intensità e con Burnell il vantaggio tocca il +24. Nell'ultimo quarto Jerrells e soprattutto Tonut ricuciono le distanze. La bomba di Stone è per il minimo vantaggio: 66-56 al 37'. Bendzius si sblocca e la chiude con due triple.

