la Dinamo si rifugia nel ritiro 

Di sicuro il ritiro è un fatto eccezionale. Per la verità la Dinamo lo aveva fatto già nell'aprile 2018, ma aveva già sostituito il dimissionario Pasquini (rimasto solo come gm) con Markovski. E per di più al Geovillage di Olbia (con campo da basket) sede del ritiro pre-campionato da diversi anni. Questa volta invece la squadra dovrà viaggiare per raggiungere il PalaSeradimigni anche per gli allenamenti, dato che il Bellamarina Resort non ha un campo. Insomma, questa volta sembra ci sia oltre all'intenzione di far ritrovare la concentrazione alla squadra anche un intento punitivo abbastanza chiaro.

Quattro sconfitte consecutive (tre in campionato e una in Champions) e un bilancio di 2/9 da ottobre a oggi. Ma quello che è peggio è la mancanza di reazione nella squadra che è in fase involutiva. Mentalmente anzitutto, ma anche tatticamente dove in attacco non trova una lingua comune, e vive tra iniziative individuali estemporanee e azioni portate oltre i 20 secondi con poco costrutto.

Sassari. La crisi è aperta. Lo ha riconosciuto anche la società che ha mandato la squadra in ritiro al Bellamarina Resort, nella litoranea di Sorso. E stasera alle 20.30 arriva al PalaSerradimigni il Ludwigsburg, capolista imbattuta nel girone A di Champions. La squadra sassarese invece è ancora a quota zero. All'andata ha perso di 13 coi tedeschi, poi è scesa a -27 a Tenerife e infine si è fatta superare in casa dal Prometey dell'ex Bilan: 79-87. Giusto per capire: il Banco di Sardegna è finora la squadra con la peggiore differenza punti di tutta la competizione Fiba: -48.

Crisi e possibili sviluppi

Mercato riaperto

Il coach Cavina continua a puntare il dito su alcuni giocatori: «Le scelte dell'ultimo quarto sono frutto del primo tempo». Chiaro riferimento a Clemmons. Senza dimenticare Mekowulu, espulso per doppi antisportivo. Va ricordato che nella parziale rimonta degli ultimi 5 minuti era il vice Giacomo Baioni a dirigere la squadra, con Cavina seduto. Il problema non è la quantità del lavoro svolta in settimana, ma è un fatto che in questo momento il tecnico non abbia tutta la squadra in pugno e non riesca a produrre scosse emotive a un gruppo sfiduciato persino in giocatori come Burnell e Gentile, che pure si dannano in campo.

In questi casi le soluzioni sono due: sostituzione di uno o due giocatori, oppure avvicendamento in panchina. Il mercato offre qualcosa come giocatori, e come allenatori sono liberi sia Piero Bucchi, ex Brindisi ora vice di Sacchetti in nazionale, e Cesare Pancotto, l'allenatore del primo anno di A2, nella stagione 1989/90, anch'egli come Bucchi proveniente da Cantù. Da vedere se una decisione verrà presa già domani, oppure si aspetterà la pausa della nazionale (dopo le gare contro Tortona e Napoli) per intervenire.

