La Dinamo si regala l’Olimpia Milano 

Dinamo Sassari 98

Germani Brescia 95

Dinamo Sassari : Pitirra ne, Bilan 18 (7/9, 5 r.), Logan 11 (2/3, 1/4, 3 r.), Robinson 9 (3/6, 0/4, 2 r.), Kruslin 11 (1/2, 3/8, 2 r.), Gandini ne, Devecchi 1 (1 r.), Treier 6 (2/3 da tre), Burnell 21 (6/7, 2/4, 8 r.), Bendzius 11 (2/3, 2/5, 5 r.), Gentile 6 (0/2, 1/2, 5 r.), Diop 4 (1/2, 3 r.). Allenatore Bucchi.

Germani Brescia : Brown 6 (1/5, 5 r.), Moore 6 (2/3, 0/1, 2 r.), Mitrou-Long 38 (6/13, 7/14, 3 r.), Mobio ne, Petrucelli 14 (2/4, 1/4, 3 r.), Della Valle ne, Eboua (0/1), Parrillo, Cobbins 17 (6/10, 11 r.), Burns 5 (1/1, 1/12 r.), Laquintana 3 (0/1, 1/2, 2 r.), Moss 6 2/3, 0/1, 3 r.). Allenatore Magro.

Arbitri : Paternicò, Baldini e Bartoli.

Parziali : 30-23; 60-53; 78-71.

Note : Usciti per 5 falli Petrucelli, Laquintana e Cobbins. Tiri liberi: Sassari 21/29; Brescia 24/31. Percentuali di tiro: Sassari 33/64 /11/30 da tre, ro 11 rd 25); Brescia 30/67 (11/23 da tre, ro 14 rd 22).

Sassari. Sofferta più del previsto, ma bellissima. La Dinamo vince 98-95 davanti a un PalaSerradimigni in delirio che rende omaggio anche alla coraggiosa Brescia. Gli ospiti senza due giocatori come Della Valle e Gabriel sfiorano il colpaccio ma la tripla finale di un Mitrou-Long irreale (e aveva persino la febbre...) finisce sul ferro e Sassari affronterà per la quarta volta in semifinale Milano. Proprio come la serie contro Trento dei playoff 2015 il punto del 3-1 è quello più problematico in una partita dove, nonostante le assenze, Brescia è stata capace di risalire anche dal -13 del secondo quarto e giocarsela punto a punto sino alla fine.

Coach Bucchi

«Partita difficile, l’assenza di Della valle ha tolto pressione», dice il tecnico Piero Bucchi: «Non siamo riusciti a esprimerci in difesa come in gara tre. Noi abbiamo fatto una gran serie, la gara-chiave è stata quella vinta a Brescia, poi la grande difesa nella terza partita». Spiega così le rotazioni e qualche quintetto inusuale. «I falli ci hanno costretto a gestire tanto con la panchina e a cercare di quintetti diversi, alla fine ho trovato la quadra con i ragazzi che avevano fatto il piccolo break. Ci serviva un quintetto così, per questo Burnell è rimasto fuori».

Cenni di cronaca

Parte bene la Dinamo proprio con Burnell: 14-7 al 4’ e poi +12 con Diop che entra per sostituire Bilan gravato di falli. Con le triple Brescia si riporta sotto: è soprattutto Mitrou-Long che in un tempo infila 22 punti con 6 bombe riuscendo persino ad annullare il 56-43 del 18' guadagnato dal Banco: 60-53 a metà gara. Nel terzo quarto Brescia ci crede, aumenta l’aggressività difensiva, Cobbins mostra i muscoli sotto canestro e avviene il sorpasso: -1 a 101 secondi dalla fine. Il banco va dal suo totem: Bilan si guadagna due liberi, poi fa altrettanto Robinson. Kruslin sbaglia ma Bendzius cattura il rimbalzo che porta Logan a segnare per il 98-95. mancano 4 secondi e Mitrou-Long non riesce a fare l’ultimo miracolo.

La semifinale

Le prime due gare si disputeranno a Milano in quanto l’Olimpia si è piazzata seconda al termine della stagione regolare. Si giocherà in trasferta il 28 (sabato) e 30 maggio (lunedì). Poi il 1° giugno si torna al PalaSerradimigni e, se sarà necessario, si giocherà a Sassari anche gara quattro, mentre l’eventuale quinta e decisiva partita è prevista sul campo dell’Armani.

