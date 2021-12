La Dinamo si è rimessa in carreggiata 

Sassari. “Se due vittorie di fila fanno morale, per prendere fiducia ce ne vogliono tre”: così il tecnico Piero Bucchi dopo la vittoria su Varese che segue il colpaccio di Venezia. Il pensiero è già al matrh di Bologna contro la Fortitudo nel giorno di Santo Stefano. La classifica è più serena: -2 dalla Final 8 e +4 dal terzetto delle ultime, Cremona, Fortitudo Bologna e Varese.

Va riconosciuto al coach Bucchi di avere dato sostanza alla squadra, insieme al play Robinson, arrivato la settimana dopo: quattro prestazioni tra il discreto e molto buono, anche se solo due successi, ma contro Napoli e Virtus Bologna la squadra sassarese ha avuto per le mani le triple della vittoria. Il che riduce a episodico il flop in Ucraina contro il Prometey.

Cosa va

L'attacco è decisamente migliorato: dai 74 punti scarsi agli 85 punti della nuova versione. Qualche possesso in più, ritmo più elevato e maggiore pericolosità da due punti, soprattutto con le penetrazioni di Robinson e Kruslin. Coach Bucchi sta riuscendo a coinvolgere tutti, dando spazio a chi merita nel corso di una gara, di qui in quintetti anomali nei finali: ha rimesso in pista Chessa, ha recuperato Treier che si era un po’ smarrito, ha concesso fiducia a Diop.

Dentro l'area vanno evidenziati gli sforzi a rimbalzo delle ali: Bendzius sta viaggiando a 7 di media e Burnell nelle ultime due partite si è ricordato di essere un ottimo rimbalzista, soprattutto in attacco. L'altra grossa mano la sta dando il ventunenne Diop che al di là dei palloni recuperati fa un gran lavora proiettandosi sempre a rimbalzo, anche solo per smanacciare verso i compagni o creare problemi agli avversari. E questo consente di riequilibrare la lotta che prima vedeva i biancoblù soccombere a rimbalzo quasi sempre.