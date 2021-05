La Dinamo sbanca Brindisi 

Brindisi 90

Dinamo 97

Happy Casa Brindisi : Bostic 16 (2/3, 3/6, 2 r.), Zanelli 2 (0/1, 0/2, 2 r.), Harrison 22 (2/3, 3/7, 2 r.), Visconti (0/2 da tre), Vitucci ne, Thompson 7 (2/4, 1/4, 1 r.), Guido ne, Udom 6 (0/2, 1/3, 7 r.), Bell 6 (0/1, 2/4, 3 r.), Perkins 21 (8/11, 0/2, 2 r.), Willis 10 (3/9, 0/2, 5 r.), Danese ne. All. Vitucci.

Banco di Sardegna : Spissu 3 (1/2 da tre, 5 r.), Bilan 17 (4/9, 5 r.), Treier, (0/1), Chessa ne, Kruslin 22 (2/3, 5/6, 3 r.), Happ 6 (2/4, 6 r.), Katic 5 (2/4, 1 r.), Re ne, Burnell 20 (7/9, 1/2, 8 r.), Bendzius 15 (2/6, 2/5, 5 r.), Gandini ne, Gentile 9 (3/4, 1/4, 3 r.). All. Casalone.

Arbitri : Begnis, Martolini e Boninsegna.

Parziali : 28-22; 44-44; 67-65.

Note : tiri liberi: Brindisi 26/30; Sassari 23/29. Percentuali di tiro: Brindisi 27/65 (10/31 da tre, ro 8 rd 19); Sassari 32/59 (10/19 da tre, ro 9 rd 31).

Non c'è Pozzecco, ma c'è la Dinamo, che il vice Casalone riesce a sfruttare bene in una gara non semplice. Il colpaccio per 97-90 a Brindisi vale mezzo biglietto per il quarto posto (l'altro mezzo va staccato vincendo a Cantù) anche se purtroppo non ribalta il -13 dell'andata. Il quarto successo consecutivo è frutto della crescita psicofisica del gruppo, anche se va ricordato che Brindisi era 17 giorni senza giocare per colpa di una quarantena imposta dalla positività al Covid (senza sintomi). Il coach di casa Vitucci ha lasciato fuori come settimo straniero il lungo Krubally (quello che si è negativizzato più tardi) più Gaspardo, ancora positivo al tampone. Nel secondo tempo Brindisi è apparsa meno brillante, ma la Dinamo è stata eccellente nel portare la gara dove voleva: con una difesa che ha recuperato palloni per correre e la vittoria a rimbalzo dove invece aveva perso all'andata.

Pozzecco

Rimasto a Sassari dopo la sospensione di 10 giorni decretata dalla società, il tecnico ha postato prima della gara questo messaggio sui social, diretto alla squadra: «Stasera non avrò il privilegio di essere il vostro coach ma vivo come sempre il privilegio di essere fiero di Voi. Let's go to win the game! Really?! Proud of you guys. Ajo Dinamo».

Casalone

Bravissimo a capire di dover insistere sulla panchina in una serata dove soprattutto Spissu, ma anche Bilan sono apparsi sottotono. «Ci aspettavamo un partenza così di Brindisi ma i nostri giocatori sono stati assolutamente clamorosi (come direbbe Gianmarco) nel costruire pian pianino la nostra partita, con una difesa che eccetto il primo quarto ha rimesso la gara sui binari che volevamo. Abbiamo giocato per raggiungere il terzo posto, non ce l'abbiamo fatta, ma possiamo giocarci il quarto posto a Cantù. E i ragazzi se lo meritano per quello fatto dall'inizio della stagione».

Cronaca e tattica

La Dinamo sembra stordita all'inizio. L'ingresso di Katic e Kruslin ridà lucidità al Banco che nella seconda frazione difende anche meglio sulle penetrazioni con tanti cambi e ha un Burnell esplosivo: l'americano (10 punti e 7 rimbalzi a metà gara) e Kruslin portano al sorpasso, 37-42 al 18' prima del rientro dei padroni di casa che chiudono il parziale in parità. Nel terzo quarto si risveglia Bilan, ma l'ex Bostic riporta sopra Brindisi: 65-60 al 29'. Nell'ultima frazione la difesa sassarese morde, recupera palloni, innesca il contropiede, mentre Kruslin è una sentenza da oltre l'arco: +12 al 37' e ancora +12 a 90 secondi dal termine. Il Banco sorride forse troppo presto e Brindisi risale, sbagliando la tripla del -3, poi basta un libero di Kruslin per mettere al sicuro la meritata vittoria. E negli spogliatoi i giocatori mostrano i muscoli per dedicare la vittoria al Poz.

Pagelle

Spissu 5,5 Bilan 6 Treier sv Kruslin 8 Happ 6,5 Katic 7,5 Burnell 8 Bendzius 7 Gentile 7 Casalone 7

