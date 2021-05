La Dinamo sbaglia la volata 

Reyer Venezia 83

Dinamo Sassari 78

Umana Venezia : Casarin 2 (0/1 da tre, 1 r.), Stone 7 (0/1, 2/4, 5 r.), Tonut 25 (6/8, 4/8, 4 r.), Daye (0/1, 0/2, 1 r.), De Nicolao 12 (1/1, 3/8), Campogrande ne, Clark 5 (1/1, 1/2), Chappell 7 (1/3, 1/2, 6 r.), Mazzola (0/2 da tre, 4 r.), Cerella 5 (1/1 da tre), Fotu (0/1, 0/1), Watt 20 (9/15, 7 r.). All. De Raffaele.

Banco di Sardegna SS : Spissu 4 (2/3, 0/2, 1 r.), Bilan 5 (1/7, 3 r.), Treier (1 r.), Chessa ne, Kruslin 13 (2/2, 2/4), Happ 14 (5/8, 8 r.), Katic 4 (2/2, 1 r.), Re ne, Burnell 13 (2/5, 3/5, 9 r.), Bendzius 12 (4/7, 1/10, 9 r.), Gandini ne, Gentile 13 (1/5, 2/6, 9 r.). All. Pozzecco.

Arbitri: Paternicò, Attard e Borgioni

Parziali : 21-24; 37-47; 57-54.

Note . Tiri liberi: Venezia 11/13; Sassari 16/26. Percentuali di tiro: Venezia 30/62 (12/31 da tre, ro 2 rd 31); Sassari 27/66 (8/27 da tre, ro 15 rd 30).

Non basta il rientro in panchina di Pozzeco. Non bastano il +17 del secondo quarto e la supremazia a rimbalzo d'attacco (+13). Venezia è furba e più lucida nel secondo arrivo in volata di una serie comunque bellissima. Finisce 83-78. Significa che la Reyer ha due match point per guadagnarsi la semifinale scudetto. La Dinamo ha dalla sua il PalaSerradimigni (ma senza pubblico) e la gara di domenica per regalarsi il quarto match ancora in casa (martedì).

Le parole del Poz

«Dopo dieci giorni di carcere la cosa più bella è stata abbracciare i miei ragazzi», ha dichiarato prima della gara coach Pozzecco. E poi, dopo il match: «I nostri tifosi devono essere orgogliosi dei nostri ragazzi, abbiamo difeso bene, messo intensità. Ci è mancata un po' di energia. Faremo di tutto per ritornare al Taliercio».

Cronaca e tattica

Primo quarto equilibrato, ma nella seconda frazione Gentile e Bendzius attaccano il ferro e Happ non fa rimpiangere Bilan,gravato di falli: dal +3 del primo quarto al 30-47 del 17'. Venezia riduce prima del riposo: 37-47 e nel terzo quarto la sua difesa diventa aggressiva e sporca (gli arbitri chiudono un occhio) e il controbreak è imperioso: 20-7 e sorpasso, 55-52 col dominante Watt. La mossa del Poz col doppio pivot viene frustrata dal quarto fallo fischiato a Bilan: tecnico per proteste dopo una tirata di maglia clamorosa non vista. Nell'ultima frazione Happ, Kruslin e Gentile trascinano Sassari: +5 al 33'. Venezia però ha De Nicolao spiritato e Tonut fa canestro anche da 8 metri: 80-75 a 23”. Il finale non cambia l’esito del match. Si va a Sassari sul 2-0 Reyer.

