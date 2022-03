La Dinamo ricomincia da Trento  

Sassari. «I ragazzi hanno voglia di giocare», dice subito il coach Piero Bucchi. Non è una banalità per una squadra che ha disputato una sola partita in cinque settimane, quella dei quarti di Coppa Italia contro Milano, e ora deve giocarne tre gare in otto giorni per il campionato. Per colpa del Covid il calendario si diluisce e si compatta senza un criterio: domani la Dinamo è di scena a Trento (alle 19), mercoledì recupera con Trieste (alle 20) e domenica 13 marzo riabbraccia il PalaSerradimigni dopo ben 40 giorni per affrontare il Tortona (alle 18). «Abbiamo saltato due gare per la quarantena, purtroppo siamo due anni che conviviamo col Covid e con rinvii e recuperi. Dobbiamo arrivare pronti perché sappiamo che sono gare importanti in ottica playoff. Abbiamo cercato di lavorare anche pensando al trittico di partite e quindi caricato questa settimana mentre la settimana prossima sarà di scarico viste le trasferte. E da Trento andremo direttamente a Trieste che ci dà la possibilità di allenarci sul campo dove giocheremo».

Al completo

Il tecnico Bucchi racconta la settimana della reunion: «Da mercoledì il gruppo si è ricompattato, col rientro di Kruslin e Treier, impegnati con le nazionali di Croazia ed Estonia. Che aria tira nello spogliatoio? I ragazzi sono sereni perché le loro famiglie sono al sicuro, facciamo una vita normale, ma quando accendiamo la tv ci si stringe il cuore per quello che vediamo».

Unico assente Massimo Chessa, per problemi fisici. L'arrivo di Maurizio Tassone consente alla squadra di lavorare bene, senza spremere troppo troppo Robinson e Logan. Così come il rientro di Bendzius dal Covid permette di ruotare meglio le ali, e di avere più soluzioni tattiche per il quintetto.

L'avversaria