La Dinamo ora punta in alto 

Dinamo 88

Trento 80

Banco di Sardegna Sassari: Logan 13 (3/3, 2/6), Robinson 22 (8/11, 1/1, 4 r.), Kruslin 8 (1/3, 1/5, 3 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 2 (1/1), Chessa ne, Burnell 7 (2/2, 1/3, 6 r.), Bendzius 18 (2/5, 3/10, 1 r.), Mekowulu 7 (2/4, 1/2, 7 r.), Gentile 3 (1/1, 2 r.), Diop 8 (4/8, 0/1, 8 r.). Allenatore Baioni.

Dolomiti Energia Trentino : Bradford 10 (1/4, 1/5, 4 r.), Williams 11 (2/7, 2/2, 6 r.), Reynolds 13 (2/6, 3/7, 6 r.), Conti, Forray 8 (1/1, 2/3, 2 r.), Flaccadori 16 (5/5, 1/3, 5 r.), Mezzanotte 2 (1/1), Dell'Anna ne, Ladurner 2 (1/2, 1 r.), Caroline 18 (4/8, 2/4, 6 r.). Allenatore Molin.

Arbitri : Attard, Quarta e Pepponi.

Parziali : 24-21; 44-38; 66-66.

Note : Tiri liberi: Sassari 13/15; Trento 13/16. Percentuali di tiro: Sassari 33/66 (9/28 da tre, ro 8 rd 25); Trento 28/60 (11/24 da tre, ro 9 rd 25).

Sassari Il Banco supera l’asticella che separa la paura della retrocessione dall’obiettivo playoff. La vittoria su Trento per 88-80 arriva al termine di una partita di grande intensità fisica e mentale. Gioco duro, botta e risposta di parziali. La Dinamo resta lucida e dimostra di avere più energia della Dolomiti (grazie al preparatore fisico Boccolini) e un’identità riconoscibile, e qui si vede la mano del coach Piero Bucchi, assente perché positivo al Covid. Proprio al capo allenatore ha dedicato la vittoria il vice Giacomo Baioni, che l’ha ben sostituito.

La partita

L’hanno risolta la leadership di Robinson ma anche la furbizia di Bendzius e la solidità difensiva di Kruslin, Gentile e del miglior Diop della stagione. In avvio emerge Bendzius con 11 punti (17-12). Trento piazza l’11-0 grazie alle triple del secondo quarto, Sassari risponde col 13-0 che la porta sul +9 con Diop bravo a correggere il proprio errore da sotto. Nel terzo quarto segna da tre anche la Dinamo che va a +16 al 24’ ma in soli 4’ gli ospiti rispondono con un break di 20-4 e si prosegue in equilibrio sino al 74-73 del 35’. Qui Robinson fa 8 punti di fila per il +9. Trento è in riserva, Sassari vince controllando.

Le dichiarazioni

«Ringrazio la società in una mattinata che poteva essere da incubo, con coach Bucchi positivo e Mekowulu con problemi intestinali», ha sottolineato Baioni, «dirigenza e staff hanno trasmesso ottimismo e la squadra ha fatto un’eccellente partita. Abbiamo fatto un buonissimo lavoro individuale e di squadra». L’unico rammarico è per la sconfitta di Cremona: «Saremmo stati già alla Final 8 di Coppa Italia. Avevamo un gran ritmo prima del Covid, ma è una stagione particolare. Dobbiamo essere pronti a gestire ogni situazione».

