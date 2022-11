la Dinamo non sa più vincere  

PALL. TRIESTE 75

DINAMO SASSARI 69

Trieste : Gaines 10 (0/2, 3/8 da tre, 4 r.), Pacher 11 (4/8, 1/2, 8 r.), Bossi (0/1 da tre), Davis 9 (3/4, 1/2), Spencer 18 (8/13, 11 r.), Deangeli (0/1, 0/1), Lever ne, Campogrande 4 (1/4 da tre), Vildera 2 (1/2, 2 r.), Ius ne, Bartley 20 (7/13, 1/2, 9 r.), Rolli ne. All. Legovich.

Banco di Sardegna SS : Jones 11 (5/7, 0/4, 4 r.), Robinson 12 (3/7, 2/6, 1 r.), Kruslin 5 (1/2, 1/5, 2 r.), Gandini (1 r.), Devecchi 1 (0/1 da tre), Chessa (0/1), Bend- zius 13 (1/2, 1/5, 9 r.), Gentile 8 (4/5, 0/1, 1 r.), Raspino ne, Diop 5 (0/3, 1/1, 8 r.), Onuaku 10 (4/6, 6 r.), Nikolic 2 (1/2, 0/5, 6 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Attard, Grigioni e Di Francesco.

Parziali : 23-14; 38-34; 57-46.

Note : tiri liberi Trieste 8/16; Sassari 14/19. Percentuali di tiro: Trieste 30/65 (7/21 da tre, ro 12 rd 27); Sassari 25/65 (5/28 da tre, ro 13 rd 27).

Crisi. Senza un vero leader (mezzo Robinson non basta), con poca cattiveria in difesa e tanta confusione in attacco, la Dinamo perde anche a Trieste: 75-69. La squadra sassarese non ha un'anima e riesce a ingigantire i meriti di una difesa che fino a oggi prendeva oltre 90 punti di media. Il gruppo è scollato e il coach Piero Bucchi commenta: «Ci manca la fiducia e l'incazzatura è alle stelle».

Pausa di riflessione

Unica consolazione: ora il campionato si ferma una settimana per gli impegni della nazionale. Urge una riflessione e urgono provvedimenti, quali li vedrà la società. Dopo un anno il Banco di Sardegna è di nuovo in grande difficoltà e la scusante dei tanti infortuni non può giustificare l'involuzione di un gruppo che ha sfiorato la conquista della Supercoppa Italiana. Si riprenderà con la gara casalinga contro Scafati che ha il sapore di ultima chiamata per evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione.

La cronaca

In quintetto ritorna Kruslin. Solita falsa partenza: un paio di palloni persi e 6-0 per Trieste. Jones è vivo, e dà il vantaggio (+2) che però è illusorio: la mira resta disastrosa (1/10 da tre al riposo) e Trieste guadagna fiducia e distacco. Sassari cambia quintetti ma affonda: -9 nel primo quarto, -14 al 13'. Rientra in partita coi liberi di Bendzius e Onuaku e va al riposo miracolosamente sul -4.

Il secondo tempo

Nella terza frazione il risveglio di Robinson è una scossa: 40-39 al 23'. Il play però commette il terzo fallo e Bucchi lo manda in panchina. Anche Onuaku ha problemi di falli (4) e Sassari perde contatto ancora: -9 dopo 30'. Nell'ultima frazione lampi di orgoglio e Dinamo più volte a -4 ma poi la tripla di Bartley e il dominio di Spencer dentro l'area chiudono definitivamente il match.

