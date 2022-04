La Dinamo non può fidarsi 

Sassari. Cremona è già retrocessa, ma lo era anche Cantù nella stagione passata quando la Dinamo perse in trasferta cedendo il quarto posto e quindi il fattore campo a Venezia. E nei quarti scudetto la Reyer la spuntò proprio alla “bella” in casa. Certo, quella era una Dinamo ancora scossa dalla sospensione inflitta al coach Pozzecco (10 giorni per motivi disciplinari) e questa volta si gioca al PalaSerradimigni, domani alle 20.45, ma bene fa Piero Bucchi a non snobbare l'avversaria: «Quella con Cremona è una partita insidiosa», dice il coach, «qualcuno potrebbe pensare che sia semplice ma va affrontata con il massimo impegno perché anche se la squadra non ha più nulla da dire, tutti i giocatori hanno motivazioni personali, stanno cercando una nuova squadra».

Cremona e i giovani

Un giocatore di Cremona la nuova squadra l'ha già trovata: il play Cournooh ha firmato per Scafati, capolista del girone rosso di A2. Uno è a fine prestito e rientra al Real Madrid: il play diciannovenne Spagnolo, che ha avuto media di 12 punti col 39% da tre e quasi 3 assist. Rispetto alla gara persa all'andata per 89-80 (quella giocata dopo la pausa per Covid) manca anche il grande protagonista Pecchia, che fece 28 punti, perché si è infortunato. Tirando quindi le somme, a parte il veterano Poeta, gli altri italiani sono tutti juniores. Restano i cinque stranieri. I centri Dime e McNeace garantiscono insieme 14 punti e 12 rimbalzi, l'ala Tinkle ha doppia dimensione e segna 12 punti col 36% nelle triple, l'ala Kohs è quasi esclusivamente un tiratore da fuori: 4 punti col 38% da tre e infine la guardia Juskevicius è un tiratore superiore che realizza 12 punti sfiorando il 40 per cento dall'arco.

Griglia playoff

Se Sassari vince e Reggio Emilia perde a Trento è garantito il sesto posto grazie alla miglior differenza punti e quoziente canestri su Trieste e Pesaro. Se Tortona perde contro Trieste, la squadra biancoblù può ancora sperare di soffiare il quinto posto al club piemontese, perché è vero che è 0-2 negli scontri diretti, ma se raggiunge Tortona ha poi una gara in più (recupero contro la Virtus Bologna) per fare il sorpasso. Se Venezia cade a Pesaro c'è persino la possibilità di chiudere al quarto posto, dato il miglior saldo punti (+3) sui veneziani.