La Dinamo mette la freccia: 2-1 

DINAMO SASSARI 98

PALL. BRESCIA 68

Banco di Sardegna SS : Pitirra Bilan 9 (4/9, 8 r.), Logan 13 (2/3, 3/6, 3 r.), Robinson 13 (3/3, 2/2, 1 r.), Kruslin 20 (2/2, 4/6, 2 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 4 (1/3 da tre, 4 r.), Burnell 15 (5/5, 1/3, 4 r.), Bendzius 7 (1/2, 0/2, 4 r.), Gentile 7 (2/6, 0/1, 6 r.), Diop 10 (5/6, 0/2, 2 r.). All. Bucchi.

Germani Brescia: Brown (8/12, 4 r.), Gabriel 0/2, 0/3, 4 r.), Mitrou-Long 9 (3/8, 0/7, 6 r.), Mobio, Petrucelli 16 (0/3, 3/5, 1 r.), Della Valle (0/1, 0/1), Eboua (0/1, 1 r.), Parrillo 0/2, 1/2, 2 r.), Cobbins 2 (1/2, 2 r.), Burns 6 (1/3, 4 r.), Laquintana 7 (2/7, 0/1), Moss 6 ((2/2, 2 r.). All. Magro.

Arbitri: Mazzoni, Vicino e Grigioni.

Parziali: 23-25; 47-34; 80-49.

Note: liberi Sassari 17/23; Brescia 20/25. Tiro: Sassari 35/62 (11/26 da tre, ro 10 rd 28); Brescia 22/63 (4/19 da tre, ro 12 rd 20).

Un'esplosione di energia che tramortisce Brescia e infiamma il PalaSerradimigni. Sassari stravince 98-68 e si porta sul 2-1. Domani match ball in casa per conquistare la semifinale contro Milano. Brescia farà di tutto per guadagnarsi la bella in casa, ma non sa se potrà schierare l'Mvp Della Valle, uscito dopo 5 minuti per infortunio alla spalla destra. La Dinamo sembra al top delle energie fisiche e mentali e coach Bucchi ha aumentato la supremazia tattica, con una difesa che ha inaridito l'attacco avversario.

La gara

C'è Brown in quintetto, ma Sassari imbavaglia la coppia Mitrou-Long-Della Valle con il nazionale che si fa male dopo 5 minuti. Petrucelli (12 punti) consente a Brescia di chiudere avanti il primo quarto, ma nel secondo la difesa della Dinamo sale di tono e con essa il contropiede: parziale di 24-9. Dopo l'intervallo Sassari piazza un 9-0 che porta il vantaggio a +22 e archivia la gara, con Brescia incapace di resistere a tanto furore agonistico. Il vantaggio tocca anche il +34.

I commenti

La guardia Filip Kruslin: «Difesa speciale. Ma non illudiamoci dopo il +30, ci aspetta una gara tosta domenica, è una grande squadra e l'ha dimostrato tutto l'anno». La sua prova: «Non contano i 20 punti, è l'ultima cosa. Guardo la difesa, quello che serve per aiutare i miei compagni». Il coach Bucchi: «Siamo moderatamente contenti, dobbiamo finire il lavoro, continuando a fare questo sforzo difensivo. Bellissimo giocare davanti a questo pubblico».

