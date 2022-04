la Dinamo fa quello che deve 

NAPOLI BASKET 72

dinamo sassari 78

Gevi Napoli : Zerini 7 (3/3, 7 r.), McDuffie 26 (8/10, 2/5, 5 r.), Vitali 8 (3/4, 0/3, 1 r.), Velicka 4 (0/3, 1/2), Parks 1 (0/4, 0/2, 3 r.), Marini (1 r.), Uglietti 6 (3/3, 0/1, 6 r.), Lombardi ne, Gudaitis 4 (1/3, 5 r.), Cannavina ne, Rich 16 (4/6, 1/4, 1 r.), Sinagra ne. All. Buscaglia.

Banco di Sardegna SS : Sanna ne, Bilan 10 (3/7, 5 r.), Logan 12 (1/3, 3/8, 3 r.), Robinson 18 (7/12, 2 r.), Kruslin 11 (1/2, 3/6, 4 r.), Gandini ne, Devecchi, Treier 2 (1/1, 0/2, 2 r.), Burnell 2 (1/5, 4 r.), Bendzius 15 (3/4, 0/4, 3 r.), Gentile 4 (2/4, 0/2, 5 r.), Diop 4 (2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Rossi, Grigioni e Nicolini.

Parziali : 18-19; 37-43; 58-59.

Note . Usciti per 5 falli: Bilan, Rich. Tiri liberi: Napoli 16/31; Sassari 22/27. Percentuali di tiro: Napoli 26/53 (4/17 da tre, ro 3 rd 30); Sassari 25/60 (6/22 da tre, ro 6 rd 28).

L'oro di Napoli è una vittoria che vale come ipoteca sui playoff e puntella il sesto posto. E la Dinamo può ancora fare un pensierino al quinto. La volata questa volta premia Sassari che corre qualche brivido di troppo sul +7 a meno di due minuti, ma mette in cassaforte il match con due rimbalzi difensivi di Bendzius che poi trasforma i 4 liberi.

Quella del PapaBarbuto va considerata come una vittoria di squadra, soprattutto in difesa, con otto giocatori utilizzati per almeno 20 minuti (più Treier e Devecchi) dei quali cinque in doppia cifra. Piccolo particolare: non solo il Banco ha retto a rimbalzo ma ha concesso appena tre rimbalzi offensivi a Napoli.

Parola di Bucchi

Incassati gli applausi del suo ex pubblico, l'allenatore di Sassari ha commentato: «Sono stati bravissimi i miei ragazzi, non è mai facile in trasferta, hanno un costruito un piccolo margine nel primo tempo che sono stati solidi e lucidi a mantenere poi nel secondo tempo e nel finale quando Napoli ha fatto di tutto per superarci e vincerla. Sapevamo sarebbe stata complicata, abbiamo sofferto, ma non ci siamo mai tirati indietro difensivamente».

Cenni di cronaca

Robinson sprizza energia, Bilan segna da sotto e la tripla di Kruslin lanciano il Banco in doppia cifra: 7-17 al 6'. L'ingresso dei cambi premia inizialmente Napoli che con break di 13-2 (ottimi Zerini e Uglietti) ribalta inerzia e punteggio: 20-19.

La zona 3-2 e gli insegnamenti del professor Logan producono un allungo di 20-7 e la Dinamo si trova sul 36-29 al 17'. Napoli si appoggia a Rich e ai tanti liberi: 20 contro gli 8 dei biancoblù. Una tripla con libero di McDuffie danno ai padroni di casa un piccolo slancio: 37-43 al riposo. Napoli sorpassa in apertura di terzo quarto (51-49) e Logan la ricaccia indietro. Nell'ultima frazione Kruslin mette due triple, Bilan allunga a +8. E nel finale Bendzius dalla lunetta ha il killer instinct .

