la DINAMO è al completo 

Sassari. La Dinamo è finalmente al completo. Sabato è arrivato anche l'ala Jason Burnell, direttamente da Las Vegas dove ha giocato la Summer League. Si apre quindi la prima settimana di allenamenti con l'intero roster a disposizione del coach Cavina e degli assistenti Baioni e Gerosa.

«Difesa, velocità nella transizione offensiva, crescita individuale per migliorare il gruppo»: sono le tre piste di lavoro tracciate da Demis Cavina. Il Banco ha confermato la metà del roster (sette giocatori su tredici) ma ha compiuto una rivoluzione sull'asse play-pivot. Al posto di Spissu-Bilan, con Katic e Happ din panchina, è andata su play meno puri ma più atletici e con taglia importante (Clemmons e Battle) e un lungo decisamente più dinamico e verticale come Mekowulu.

Quintetti diversi

L'idea è quella di avere quintetti diversi ma sempre atletici. Si può andare dal quintetto con tre registi (Clemmons, Battle e Gentile) a quello altissimo con Battle play, Gentile guardia, Burnell e Bendzius ali e il 215 cm Borra. O anche un quintetto di tiratori con Clemmons, Logan e Bendzius, o uno di grande forza fisica con Burnell, Treier (o Diop) e Mekowulu.

L'ago della bilancia saranno propio i giocatori più giovani “quelli con ampi margini di miglioramento” come ha sottolineato coach Cavina. Vale a dire Diop (sta lavorando per rientrare dopo l'operazione a un ginocchio) che sarà il primo cambio di Mekowulu, Treier che dovrà dividersi tra spot di “4” ma anche occuparsi del pivot avversario in difesa, Battle, che ha fisico per giocare nelle tre posizioni esterne (da play ad ala piccola) ma dovrà decodificare tatticamente i compiti diversi.

Il roster 2021-22

Anthony Clemmons (Usa/Kaz), classe 1994, play, 187cm di altezza, proveniente dall'Igokea (Bosnia); David Logan (Usa/Pol), 1982, guardia, 185cm, prov. Treviso; Tyus Battle (Usa), 1997, play-guardia, 198cm, prov. Enisey Krasnoyarsk; Stefano Gentile, 1989, play-guardia, 191cm, confermato; Massimo Chessa, 1988, play-guardia, 188cm, conf.; Jack Devecchi, 1985, guardia-ala, 196cm, conf.; Jason Burnell (Usa), 1997, ala, 201cm, conf.; Kaspar Treier (Est/Ita), 1999, ala, 204cm, conf.; Eimantas Bendzius (Lit), 1990, ala, 207cm, conf.; Ousmane Diop, (Sen/Ita), 2000, alapivot, 204cm, prov. Torino; Christian Mekowulu (Nig), 1995, pivot, 205cm, prov. Treviso; Jacopo Borra, 1990, pivot, 215cm, prov. Treviglio; Luca Gandini, 1985, pivot, 206cm, confermato.

