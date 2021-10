La Dinamo di Devecchi 

Treviso-Dinamo a mezzogiorno è lo scontro tra squadre ambiziose ma anche la gara numero 700 di Jack Devecchi con la maglia della Dinamo. Un traguardo che taglia alla sedicesima stagione (arrivò a Sassari nell'estate del 2006) dopo aver vissuto la scalata alla massima serie e aver sollevato tutti i trofei vinti in Italia e in Europa. Ed essersi risollevato a 36 anni dall'operazione a un ginocchio dopo l'infortunio nella stagione scorsa.

Il senatore

Le presenze con Sassari sono così suddivise: 140 partite in A2 (compresa una di Coppa Italia), 403 nella massima serie, 35 tra Coppa Italia e Supercoppa e 121 gare nelle coppe europee, dall'Eurolega alla Europe Cup Fiba passando per EuroCup e Champions. Una bandiera del basket isolano, un esempio di serietà e disponibilità anche fuori dal parquet, un recordman per il basket italiano: nessuno in A1 può vantare un tale primato di fedeltà. Il presidente Sardara lo ha confermato sino al 2023, chissà se riuscirà a tagliare anche il traguardo delle 800 presenze. Già così, è nella storia e sarebbe appropriato festeggiarlo con un colpaccio a Treviso, formazione che sta confermando per ora il sorprendente campionato passato ed è appaiata alla formazione di Cavina con due vittorie (Tortona e Venezia) nei primi tre turni, a fronte della sconfitta di Napoli per 80-72.

La gara

Un ruolo importante nel match possono giocarlo i due ex David Logan e Christian Mekowulu. Proprio Mekowulu l'anno scorso fu il protagonista nel successo di Treviso sulla Dinamo per 89-85 con una doppia doppia da 21 punti e 12 rimbalzi.