La Dinamo convince già 

Sassari. Solo due giorni per smaltire la delusione della finale di Supercoppa e provare a recuperare il play-guardia Gentile. Per la Dinamo domani è già campionato: si gioca alle 19.30 a Varese. Al di là delle colpe nel finale (superiori ai meriti della Virtus) nella Final Four la squadra sassarese ha dimostrato di essere la più avanti di tutte nell'organizzazione del gioco offensivo, ma deve tenere anche sott'occhio un paio di spie.

I problemi

La prima spia è la regia contro la difesa schierata. L'assenza di Gentile nell'ultimo quarto ha evidenziato che Dowe non è uno che può avere il controllo del gioco da solo, ma è meglio abbia sempre al fianco uno tra Robinson e lo stesso Gentile. Basti dire che dal 65-61 del 34' non è più arrivata una palla giocabile a Onuaku, che non ha più tirato. E questo in un match in cui tra Kruslin, Dowe e Jones il totale è stato di 0/12 da oltre l'arco e con un Bendzius marcatissimo, anche se è proprio suo l'unico canestro su azione (tripla) negli ultimi 6’.

Infortuni e roster

La seconda spia sono gli infortuni. Senza Treier, Devecchi e Chessa, basta un acciacco per accorciare troppo il roster. Se Gentile non recupera, coach Bucchi dovrà ruotare sette giocatori, più Raspino e Gandini. E mercoledì si gioca ancora, per la Champions (a Sassari arriva Malaga) in una gara già fondamentale in un girone a quattro. Forse, vista la sfortuna e i tempi non brevissimi per il rientro di Treier e Devecchi, avere un altro italiano che possa giocare 5-10 minuti non sarebbe male. Meglio ancora se tra i 22-25 anni, visti i tanti Over 30 in squadra.