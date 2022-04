La Dinamo contro un tabù  

Sassari. Le prime tre posizioni sono ormai assegnate, quindi chi arriva sesto sa che nei playoff affronterà Brescia, chi è settimo se la vedrà con Milano e l'ottava giocherà contro la capolista Virtus Bologna. Accoppiamenti che ha bene in testa la Dinamo, oggi impegnata a Napoli nel posticipo delle 20.45. Il successo garantisce ai biancoblù di Bucchi, ex benvoluto, di restare sesti e persino di conservare la “speranziella” di togliere il quinto posto a Tortona o Venezia.

Il play Robinson ha recuperato e averlo in campo in condizione migliore rispetto alla gara contro Venezia è garanzia di regia e punti. Tanto più che ora Napoli può contare oltre che sul lituano Velicka anche sul veterano Luca Vitali, entrambi con statura importante. Perciò saranno importanti anche i minuti di Gentile.

I duelli

Sotto canestro si alternano l'ex Milano Guidaitis, arrivato dal San Pietroburgo, che ha la stazza per competere con Bilan, e Zerini che sa colpire anche da fuori. Curiosità: all'andata, vittoria del Napoli per 75-74, si confrontarono sotto canestro Mekowulu e Frank Elegar.

Tutto da gustare anche il duello tra guardie e ali. Napoli ha talento e fisicità con Rich, McDuffie e Parks che non solo segnano molto (42 punti) ma prendono anche tanti rimbalzi (16 in tre) e questo spiega la forza sotto i tabelloni della formazione affidata da qualche settimana a Buscaglia, ex coach di Trento che allena la nazionale d'Olanda. In serie A è appena il secondo confronto tra i due club, ma in A2 sono ben 15 le gare. Sassari ha sbancato Napoli solo una volta, nel 1999. È ora di rimediare.